Банки блокируют счета украинцев: за какие действия могут наказать клиента

В Украине банки в рамках законодательства обязаны проводить проверку своих клиентов и их финансовые операции. При этом если банк решит, что действия клиента подозрительны или клиент может использовать счет для отмывания средств, с ним без объяснения причины расторгнут договор, а счет заблокируют (остаток вернут).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Один из таких случаев описан в судебном деле 711/9639/23. Житель Черкасс подал иск против ПриватБанка с требованием восстановить его счет и проиграл. В исковом заявлении уже бывший клиент банка отметил, что ему сообщили о "расторжении соглашения в связи с установлением неприемлемо высокого риска по результатам переоценки риска клиента".

Счет ему заблокировали еще в декабре 2023 года. За весь 2023-й он пополнил свою карту на 487,1 тыс. грн (примерно по 44 тыс. грн в месяц). "Получение значительных сумм на карточный счет связано с продажей личных вещей и собственных дорогостоящих автозапчастей через сервис объявлений OLX", – говорится в судебном деле.

Законом и постановлениями НБУ предусмотрены требования к финмониторингу банков. В упомянутом судебном деле цитируют рекомендации НБУ 24-0006/58546/БТ. Так, проверяя, не использует ли клиент свой счет для отмывания средств, обращают внимание на такие факторы:

имеют концентрированные количества операций зачисления или списания Р2Р переводов в день;

имеют признаки "накопления" и вывод средств, полученных через Р2Р.

имеют значительные объемы и количество операций Р2Р переводов;

цель и сущность финансовых операций неясна;

источники происхождения средств не выяснены;

дальнейшее использование средств неизвестно;

денежные операции носят транзитный характер.

Проверив клиента, в банке пришли к выводу, что имеется высокий риск отмывания средств. Поэтому с ним решили прекратить сотрудничество. Суд, рассмотрев иск недовольного клиента, принял решение отклонить его.

Блокируя счета, банки пытаются поймать и прекратить работу "дропов". Дроп, или "денежный мул", – человек, который предоставляет банковскую карточку, оформленную на его имя, для транзитных переводов средств. Дроп получает деньги на карту и сразу же переводит их на указанный "работодателем" номер другой карты, при этом оставив себе оговоренный процент. В других случаях дроп просто обналичивает деньги (и передает их указанному человеку), оставив себе "комиссионные". И все звенья на этом пути преступны", – говорится в судебном решении по делу 212/7909/24.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а затем и завершении осуществления им банковской деятельности.

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