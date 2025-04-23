Банки блокируют счета украинцев: за что учительницу оставили без карты и за какой перевод обязательно накажут

В Украине постепенно ужесточаются требования к финансовому мониторингу – ограничения на переводы становятся жестче, а финансовые учреждения проверяют каждого клиента. Часто банки блокируют счета украинцев без объяснения причин.

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OBOZ.UA изучил материалы судебных дел по финмону и рассказывает о наиболее распространенных причинах блокировки счетов.

Какие ограничения действуют и что о них нужно знать

НБУ обязательные ограничения на переводы с карты на карту в размере 150 тыс. грн в месяц с апреля отменил, но это же ограничение с февраля действует благодаря подписанному банками меморандуму. OBOZ.UA уже подробно писал об этом документе, который добровольно подписали банки и фактически самостоятельно ввели ограничения, дублировавшие ограничения Нацбанка.

Если у клиента есть "белый" доход, например, в 200 тыс. грн и подтвердит его, то ограничения в 150 тыс. грн для него не будут применяться. Уже в июле лимиты усилят: они составят всего 100 тыс. грн в месяц. В то же время, уже сейчас для клиентов с высоким риском установлен лимит в 50 тыс. грн в месяц.

Член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко объяснил OBOZ.UA, что лимиты не распространяются на переводы между счетами одного клиента в одном банке или на переводы клиентов с подтвержденными доходами (зарплата, пенсии, социальные выплаты) или волонтерской деятельности, а также на тех, кто получил увеличенный лимит по результату обращения в банк.

Каждый банк самостоятельно разрабатывает систему финансового мониторинга, при этом соблюдая требования законодательства. Банк обязан проверять клиентов и не допускать использования счетов для отмывания средств. Но, как и любая система, иногда финансовый мониторинг болезненно затрагивает и тех украинцев, которые не принимают участие в схемах отмывания средств и имеют официальные доходы. В лучшем случае, банк просит объяснить какую-то из операций, предоставить подтверждение, показать доход и после полученных ответов претензий к такому клиенту больше нет.

Как банки блокируют счета? Чего следует остерегаться

Иногда банки без объяснения причин блокируют счета и не просят никаких документов. Один из таких случаев описан в судебном деле 711/9639/23. Житель Черкасс подал иск против ПриватБанка с требованием восстановить его счет и проиграл. В позывном заявлении уже бывший клиент банка отметил, что ему сообщили о "разрыве соглашения в связи с установлением неприемлемо высокого риска по результатам переоценки риска клиента".

Счет ему заблокировали еще в декабре 2023 года. За весь 2023-й он пополнил свою карту на 487,1 тыс. грн (примерно по 44 тыс. грн в месяц). "Получение значительных сумм на карточный счет связано с продажей личных вещей и собственных дорогостоящих автозапчастей через сервис объявлений OLX", – говорится в судебном деле.

Законом и постановлениями НБУ предусмотрены требования к финмону банков. В упомянутом судебном деле цитируют рекомендации НБУ 24-0006/58546/БТ. Так, проверяя не использует ли клиент свой счет для отмывания средств, обращают внимание на такие факторы:

имеют концентрированные количества операций зачисления или списания Р2Р переводов в день;

имеют признаки "накопления" и вывод средств полученных через Р2Р.

имеют значительные объемы и количество операций Р2Р переводов;

цель и сущность финансовых операций неясна;

источники происхождения средств не выяснены;

дальнейшее использование средств – неизвестно;

денежные операции носят транзитный характер.

Проверив клиента, в банке пришли к выводу, что имеется высок риск отмывания средств. Именно поэтому с ним решили прекратить сотрудничество. Суд, рассмотрев иск недовольного клиента, принял решение отклонить его.

Блокируя счета, банки пытаются поймать и прекратить работу "дропов". "Дроп"" или "денежный мул" – человек, который предоставляет банковскую карточку, оформленную на его имя, для транзитных переводов средств. Дроп получает деньги на карту и сразу же переводит их на указанный "работодателем" номер другой карты, при этом оставив себе оговоренный процент. В других случаях дроп просто обналичивает деньги (и передает их указанному человеку), оставив себе "комиссионные". И все звенья на этом пути преступны", – говорится в судебном решении по делу 212/7909/24.

По данному делу клиент ПриватБанка из Кривого Рога пытался через суд восстановить свой счет. Оказалось, что только за 10 месяцев он перечислил 5,2 млн грн. Объяснить цель таких операций он не смог, так что суд отказал ему в удовлетворении иска.

Похожие дела регулярно рассматривают суды по всей стране. Например, в прошлом году учительница Любомльской ОШ №2 судилась с "Монобанком" из-за блокирования своего счета. Карточку она оформила еще в 2020-м и тогда имела средний доход в размере 6 тыс. грн в месяц. А в июле 2024, после того, как в течение 50 минут ее счет пополняли трижды на общую сумму 20 тыс. грн, карточку заблокировали. За четыре года учительница провела через свой счет 4,6 млн грн, тогда как ее легальные доходы, согласно с предоставленной справкой, составили всего 1,3 млн грн. Она периодически пополняла счет на десятки тысяч гривен.

Система денежного мониторинга банка обнаружила признаки дропа. Дропы – клиенты банков, которые передают свои карты для отмывания средств. За это дропы получают вознаграждение и риск навсегда потерять банковский счет. Именно из-за большого количества дропов и были введены ограничения.

Хотя далеко не все эксперты считают, что лимиты могут побороть "дропов". Руководитель Форума Безопасности ЕМА, советник по финансовым сервисам Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Европола Олеся Данильченко рассказывает OBOZ.UA: нужен более комплексный подход, а только банковские ограничения не смогут коренным образом изменить ситуацию. Кроме того, Данильченко считает, что нужно использовать индивидуальный подход, а не общее ограничение.

"При формировании каких-либо ограничений всегда нужно ориентироваться на статистический профиль клиента. И он разный и для разных банков, и для разных категорий клиентов. Было бы логичнее все же обнаружить профиль дропа, а не ограничивать всех", – говорит Олеся Данильченко. Эксперт считает, что существенно на ситуацию с дропами ограничение не повлияло. Эту схему продолжают использовать, но для этого приходится привлекать большее количество дропов и отмывать деньги меньшими суммами.

"Страны, которые борются с дропами, внедряют комплексные мероприятия. Это и формирование "черных списков" клиентов, которые не могут пользоваться больше банковскими услугами. К ним применяют даже ограничения в возможности получить государственные услуги. Не может быть так, что только банковская система решила бороться с дропами и действует самостоятельно. Это комплексная задача, в которую должна быть вовлечена правоохранительная система и органы исполнительной власти", – добавляет эксперт.

Хорошая новость: украинцы с высоким "белым" доходом могут и вовсе не почувствовать на себе каких-либо ограничений. Если предоставить справку с подтверждением уровня доходов, то лимит значительно увеличат.