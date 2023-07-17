Цены на бензин в Украине поднимутся еще больше? Озвучен прогноз

В Украине цены на бензин и дизтопливо вскоре увеличатся. Стоимость обоих может вырасти примерно на 5-7 грн/л.

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Об этом рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире телемарафона. "Ждем, когда новые налоги уже полностью интегрируются в цену, а это будет, когда новые июльские объемы поместят собой запасы с июня и мая, что будет в диапазоне 45-50 грн за литр, бензин – 50-55 грн за литр", – сообщил Куюн.

Также эксперт отметил, что в 2022 году цены на бензин и ДТ были даже выше, однако даже такая стоимость топлива не особо повлекла за собой снижение спроса.

Напомним, в Украине с 1 июля вернули налогообложение по реализации топлива. Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Международный валютный фонд (МВФ) настоял на возвращении налогообложения горючего на довоенный уровень.

"Партнеры предъявляют определенные требования – есть 19 требований меморандума с Международным валютным фондом. Еще с прошлого года речь шла о постепенном возврате налогов, чтобы Украина имела возможность удерживать свои Вооруженные силы самостоятельно и в должном объеме в течение войны", – сказал глава Кабмина.

Так, средняя стоимость бензина А-95 на АЗС составляет 48,17 грн/л. Ровно за месяц цена повысилась на 2,32 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует много мифов о том, как снизить расход топлива украинцам. Есть такие, которые в лучшем случае никак не окажут влияния на авто, а некоторые могут навредить.

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