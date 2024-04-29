АЗС повысили цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

За выходные в Украине подорожал бензин. Так, в понедельник, 29 апреля, АЗС продают его в среднем по 55,39 грн/л, что на 13 коп. выше, чем в пятницу 26 числа. С начала же текущего этапа роста цен (7 марта) стоимость ресурса выросла почти на 4 грн/л. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком, сейчас придется заплатить почти 2760 грн, тогда как в начале марта это обходилось почти в 2580 грн.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 51,8-60,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9,1 грн/л.

Где самые высокие цены

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 58,99 грн/л;

Shell – 57,92 грн/л;

Neftek – 56,99 грн/л;

KLO – 56,79 грн/л;

Параллель – 56,24 грн/л.

Где заправляться дешевле всего

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль – 51,8 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52,2 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л;

БРСМ-Нафта – 52,66 грн/л.

Бензин в Украине может подорожать

В то же время в экспертной среде считают, что бензин в Украине может подорожать на 5 грн/л – почти до средних 60 грн. Однако произойдет это лишь при условии роста стоимость нефти до 100 долларов/баррель. А она пока стоит гораздо ниже.

Как отметил директор одной из крупных украинских сетей АЗС Александр Мельничук, каждый дополнительный доллар в котировке нефти – "это плюс 50 коп. на литре бензина или дизеля".

"Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно. Удорожание литра топлива на 5 грн", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, что может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде.

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