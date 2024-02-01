АЗС перепишут цены на бензин: украинцев предупредили об изменениях

Цены на бензин в Украине в январе снизились в среднем на 1 грн/л, но уже в ближайшие недели могут подняться на несколько гривен. Причина – удорожание нефти в мире.

Видео дня

Такой прогноз озвучил эксперт топливного рынка и директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн в комментарии OBOZ.UA. Он отметил, что январь был достаточно классическим "мертвым" месяцем, поэтому цены на бензин снижались.

"Примерно на 1 грн в среднем цена упала, но в конце месяца из-за событий в Красном море в целом нефть (стоимость. – Ред.) начала расти и, как видим, стабилизировалась цена где-то на отметке $83 за баррель, хотя в январе была $78 в среднем. По рыночным меркам, это заметное движение. Поэтому по закупочным ценам видим, что начали повышаться и есть первые признаки роста цен", – рассказал специалист.

По его словам, изменения в стоимости пока невелики, но поскольку цена выросла и зафиксировалась, то бензин может постепенно дорожать в сетях АЗС. "Видим, что те же $83, если цена так зафиксируется, то пару гривен она точно прибавит по ценам в период 2-3 ближайших недель", – добавил Куюн.

Такое развитие событий возможно, если мировые цены на нефть не начнут в дальнейшем увеличиваться. "То есть уже предпосылки для этого существуют", – подытожил эксперт.

Почему подорожала нефть?

Йеменские хуситы атаковали грузовые корабли в Красном море. В результате это привело к падению торговли через стратегически важный Суэцкий канал и удорожанию цен на нефть и логистику.

Следует отметить, что Красное море – критически важный маршрут экспорта украинского зерна и импорта товаров. От безопасности коридора зависят и глобальные цены на нефть, а значит, и цифры на стелах АЗС.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, бензин А-95 в Украине с начала зимы снизился в цене на 3,59 грн/л. Еще 1 декабря 2023 года А-95 стоил в среднем 54,33 грн/л, а сейчас – 50,74 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!