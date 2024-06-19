Цены на сигареты и стики в Украине взлетят: сколько после новых правил будет стоить пачка

В Украине в первом чтении приняли законопроект №11090, который приведет к значительному повышению цен на сигареты. Сейчас документ готовится ко второму чтению. Его могут принять уже к 1 июля.

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Редакция OBOZ.UA рассчитала приблизительную стоимость пачки после принятия законопроекта. Акциз зафиксирован в евро, поэтому для оценки стоимости мы учитывали прогноз курса гривни, опубликованный МВФ. Кроме того, в прогнозе использован курс доллара к евро 1,07/1. Также в расчете есть предположение, что акциз, как говорится в директиве, должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены пачки.

Итак, согласно расчетам редакции:

до пересмотра правил – 87,14 за пачку (согласно Госстату);

в 2024-м – 92,8 грн за пачку;

в 2025-м – 127,4 грн за пачку;

в 2026-м – 142,1 грн за пачку;

в 2027-м – 155,8 грн за пачку;

в 2028-м – 173,6 грн за пачку.

Есть отдельное решение по удорожанию табачных изделий для электронного нагревания, то есть стиков. Сейчас пачка стиков стоит около 85 грн. Если учитывать прогноз МВФ относительно курса гривни, а также планов по пересмотру ставок, то постепенно ее стоимость вырастет до 133,79 грн в среднем.

до пересмотра правил – 85 за пачку;

в 2024-м – 92,7 грн за пачку;

в 2025-м – 115 грн за пачку;

в 2026-м – 122,7 грн за пачку;

в 2027-м – 127,8 грн за пачку;

в 2028-м – 133,79 грн за пачку.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки. Это касается только одного вида магазинов.

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