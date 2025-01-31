АЗС перепишут текущие цены на бензин: в НБУ раскрыли, к чему готовиться украинцам

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает роста стоимости автомобильного топлива в 2025 году. В регуляторе прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 13% год к году. Таким образом средняя цена на литр бензина А-95 в 2025 году может повыситься с текущих 56,96 грн до 64,36 грн.

Видео дня

Для сравнения: в последние месяцы 2024 года рост цен на автомобильное топливо составлял лишь 4,8%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ. При этом в Нацбанке отмечают, что сдерживать повышение цен на топливо будут:

в ближайшие месяцы – накопление на АЗС запасов горючего, которые формировались в конце 2024 года;

в дальнейшем – возможное снижение мировых цен на нефть.

"По мере исчерпания запасов... темпы роста цен на горючее ускорятся до более чем 13% в текущем году. Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть будет частично компенсировать дальнейшее рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо значительно замедлится", – говорится в документе.

В НБУ добавили, что кроме стоимости сырья и изменения курса валют, на стоимость топлива в Украине влияли изменения в налоговом законодательстве, а также маркетинговые методы борьбы за клиента. В конце 2024 года активизировался импорт горючего – для накопления достаточных запасов перед очередным этапом повышения акцизов с начала 2025 года. Это поможет сдерживать рост цен на топливо в ближайшие месяцы, но, как отметил регулятор, эффект будет краткосрочным.

При этом, по прогнозам топливных экспертов и участников рынка, в начале февраля рост цен на окажется на паузе. Причиной стало изменение глобальной конъюнктуры на рынке нефти.

В частности, как рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, цена на бензин за первый месяц 2024 года выросла на 1,5 грн/л, на дизель на 2,5 грн/л. Хотя потенциал роста, по ожиданиям эксперта, был выше – 3,5 грн/л для бензина и 3,85 грн/л для дизеля.

"На стелах АЗС реализовался лишь фактор повышения акциза. Фактор роста мировых цен на нефть, продолжавшийся в начале года, был амортизирован старыми запасами дешевого горючего и маржой. Я не думаю, что цена будет расти дальше, все кто хотел высказаться уже высказались", – объяснил Куюн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области украинцам продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили же его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!