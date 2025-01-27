Тренд на рынке бензина изменился: украинцам рассказали, что произойдет с ценами на АЗС в ближайшее время

Тренд на подорожание бензина в Украине, вероятно, исчерпал себя. Рост цен на дизельное топливо также оказался на паузе. Причиной стало изменение глобальной конъюнктуры на рынке нефти. Поэтому, как прогнозируют аналитики и участники рынка, на этой неделе (до 2 февраля) цены на бензин и дизель будут неизменными.

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В частности, как рассказал Delo.ua директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, цена на бензин с начала года выросла на 1,5 грн/л, на дизель на 2,5 грн/л. Хотя потенциал роста бензина, по ожиданиям эксперта, был 3,5 грн/л, а дизеля – 3,85 грн/л.

"На стелах АЗС реализовался лишь фактор повышения акциза. Фактор роста мировых цен на нефть, продолжавшийся в начале года, был амортизирован старыми запасами дешевого горючего и маржой. Я не думаю, что цена будет расти дальше, все кто хотел высказаться уже высказались", – объяснил Куюн.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин также считает, что в целом цены на бензин и дизель пока не изменятся. Впрочем, по его словам, сети торгующие в нижнем ценовом сегменте все же могут увеличить цену дизтоплива на 1,1,5 грн/л.

Леушкин считает, что потенциал к росту цен все же остается, но на этой неделе сети АЗС "возьмут паузу", чтобы оценить дальнейшие движения на глобальном рынке нефти. Трейдеры перестали закладывать в цены будущее повышение и снизили стоимость ресурса в опте, добавил он.

"Конечно, мы понимаем, что после выступлений Трампа (президента США Дональда Трампа. – Ред.) еще ничего не произошло. Никто еще не стал больше добывать или меньше потреблять", – отметил бизнесмен.

Напомним, во время избирательной кампании Трамп анонсировал снижение цен до 60 долларов за баррель. Пока же стоимость черного золота постепенно снижается с 81-82 долларов за баррель до 78 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области украинцам продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили же его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.

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