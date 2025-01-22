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На многих АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
8,9 т.
На многих АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат

В Черновицкой области украинцам продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили же его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: во время обыска на этой АЗС было обнаружено более 15 тысяч литров незаконно изготовленных нефтепродуктов под видом бензина на общую сумму около 674 тыс. грн.

В Черновицкой области украинцам продавали поддельный бензин А-95

На всех же 15 АЗС было обнаружено почти 320 тысяч литров фальсифицированных нефтепродуктов. Их ориентировочная стоимость составляет 17 млн ​​грн.

Поддельный бензин продавали на 15 АЗС
Производили фальсификат на территории одной из автозаправочных станций

"В настоящее время должностному лицу автозаправочной станции доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд с обвинительным актом. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере от 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров", – рассказали в БЭБ.

Что грозит за продажу поддельного бензина

Как сообщал OBOZ.UA, злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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