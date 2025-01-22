На многих АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

В Черновицкой области украинцам продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили же его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: во время обыска на этой АЗС было обнаружено более 15 тысяч литров незаконно изготовленных нефтепродуктов под видом бензина на общую сумму около 674 тыс. грн.

На всех же 15 АЗС было обнаружено почти 320 тысяч литров фальсифицированных нефтепродуктов. Их ориентировочная стоимость составляет 17 млн ​​грн.

"В настоящее время должностному лицу автозаправочной станции доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд с обвинительным актом. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере от 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров", – рассказали в БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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