АЗС "отпустили" цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС значительно повысили стоимость бензина А-95. Так, 21 марта они продают его в среднем по 53,17 грн/л, что сразу на 22 коп. превышает цену предыдущего дня.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин по 49,49-58,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9,5 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Маркет – 49,49 грн/л. А также:

Олас, Фактор – 49,5 грн/л;

RLS – 49,7 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 58,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 56,99 грн/л;

Shell – 56,42 грн/л.

Почему подорожал бензин

В целом же за последнее время стоимость бензина А-95 увеличилась на 1,7 грн/л. В начале текущего этапа подорожания, 7 марта, он стоил в среднем 51,47 грн/л.

Причиной же роста цен, по словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, является изменение мировой конъюнктуры, передает "Апостроф". Он объяснил:

в начале 2024 года баррель нефти стоил 77 долларов;

сейчас цена "повысилась до 86 долларов".

"То есть подорожание составило более 10%. Конечно, это влечет за собой и повышение цен на топливо", – рассказал эксперт.

В свою очередь, эксперт "Нафторынка" Александр Сиренко отметил: есть и внутриукраинские факторы, которые подталкивают цены вверх. Это, в частности, ослабление гривни, которое приводит к подорожанию импортных товаров. А именно иностранным бензином заполнен сейчас украинский рынок – ведь "практически все мощности по производству нефтепродуктов в Украине разрушены".

Как сообщал OBOZ.UA, сохранение же топлива при перевозке грузов может быть достигнуто с помощью правильного распределения груза. А также обслуживания системы торможения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!