АЗС отпустили цены: как в Украине подорожал бензин

Бензин А-95 дорожает в Украине уже больше месяца. За это время его стоимость выросла почти на 3 грн/л – в первый день текущего этапа роста цен (7 марта) ресурс стоил средние 51,47 грн/л, а 9 апреля его продают по 54,29 грн/л.

За последние же сутки, по данным Консалтинговой группы "А-95", бензин подорожал сразу на 14 коп./л. А с начала апреля – на 52 коп./л.

Какие цены на АЗС

В целом же крупные сети АЗС продают бензин по 49,95-58,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А кроме того:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50,3 грн/л;

Motto – 50,98 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 58,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 56,42 грн/л;

Neftek – 55,99 грн/л.

Что будет с ценами дальше

В свою очередь, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, что причин для дальнейшего роста цен нет. Ведь:

рынок буквально "залит" бензином;

активность покупателей низкая;

уже сейчас некоторые АЗС вынуждены устанавливать для постоянных клиентов скидки до 8 грн/л – чтобы сохранить покупателей;

"конкуренция на розничном рынке топлива – безумная".

На заправках заливают бодягу

В то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

К примеру, одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

всего в сеть входило 8 заправок;

ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.

"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.

Также было разоблачено производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киеве. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 и А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, сохранение же топлива при перевозке грузов может быть достигнуто с помощью правильного распределения груза, а также обслуживания системы торможения.

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