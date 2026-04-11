АЗС отменят текущие цены на бензин: украинцам рассказали, к чему готовиться

Перемирие между США и Ираном одномоментно обвалило цены на нефть. Утром после объявления президентом США Дональдом Трампом о согласии на двухнедельное прекращение огня (по киевскому времени) котировки на "черное золото" обвалились ниже 100 долларов за баррель, что стало самым большим однодневным падением цен со времен войны в Персидском заливе, которая закончилась в 1991 году.

Естественно, в Украине сразу заговорили о возможности снижения АЗС цен на топливо. Ведь галопирующее и безудержное подорожание бензина и дизеля (в среднем более чем на 10 грн/л и почти 30 грн/л соответственно), которое понеслось после начала войны, стало уже не просто бить по кошелькам, а буквально опустошать их.

И основания для таких мыслей были. В частности, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, "государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен". Однако в целом по рынку цены выросли – по данным "Консалтинговой группы А-95", по состоянию на 8 апреля:

бензин А-95 подорожал в среднем на 25 коп./л;

дизтопливо – на 39 коп./л.

Причиной же этого, рассказали OBOZ.UA в экспертной среде, стало то, что перед заключением перемирия на фоне заявлений Трампа о "гибели иранской цивилизации" отдельные сети резко взвинтили цены.

Впрочем, отмечают знатоки рынка, ожидать мгновенного обвала стоимости топлива было бы наивно. Однако, подчеркивается, на фоне мировых событий снизить цены АЗС обязаны – и то существенно. Ожидать же этого, по прогнозам, следует уже в ближайшие дни.

Какое удешевление бензина и дизеля прогнозируется в Украине, почему АЗС не смогут "держаться" за якобы дорогие остатки закупленного по высоким ценам топлива, а также, почему на Западе вместо радости от обвала цен на нефть говорят о том, что в ближайшее время она продолжит дорожать – в материале OBOZ.UA.

Мир не готов к дорогой нефти

"Говоря грубо, нефть по 110 долларов за баррель или выше, которую мы видели, абсолютно не соответствует спросу и предложению. И мир оказался не готов работать с такими ценами. И с этим столкнулись абсолютно все страны – кроме авторитарных. И Украина не исключение", – признал в разговоре с OBOZ.UA аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.

Причиной же, почему котировки нефти вообще "улетели в космос", по его словам, стала попытка трейдеров заложить в цену ресурса риски. В частности, что в определенный момент какой-то регион может просто прекратить его поставлять.

Но несмотря на это, констатировал Сиренко, глобально потребление нефти в мире не выросло. Локальные же колебания спроса, по его словам, не могли спровоцировать рост цен.

"Это не тот случай, когда НПЗ знают, что они сырье переработают, выставят на рынок – и по такой же высокой цене продадут дизель или бензин", – резюмировал эксперт.

Украина зависима от импорта горючего

Вместе с котировками на нефть, напомнил Сиренко, на мировых рынках подскочили и цены на топливо. В частности, отметил он, котировки дизеля на лондонской бирже "установили рекорд".

Следовательно, приходится признать: после взлета цен на нефть, Украина фактически была обречена на рост цен на топливо. Ведь сейчас "страна очень зависима от импорта".

"Мы все завозим по импорту. Почти 100%", – констатировал эксперт.

Другим же фактором, который не дал возможности стране "пропетлять", стали деньги. Точнее, их отсутствие.

Дело в том, пояснил Сиренко, что украинские трейдеры рассчитываются за топливо валютой. Поэтому ослабление гривны, которое произошло в начале марта, стало проблемой для импортеров – поскольку они ожидали, что гривня наоборот, укрепится.

"Я знаю, что они очень ждали поступления очередного транша международной помощи – надеясь, что это усилит гривну. Однако этого не произошло – и следствием стал рост предложения на границе. А европейские котировки действительно дорогие", – объяснил эксперт.

Третий фактор – акциз на топливо, который исчисляется в евро. Поэтому здесь трейдеры также понесли дополнительные расходы.

"У нас просто бинго", – констатировал Сиренко.

Топливо должно подешеветь

Вместе с тем, признал Сиренко, зависимость от импорта топлива может обернуться позитивом. Ведь, по его словам, когда на фоне снижения нефтяных котировок в Европе топливо подешевеет – оно должно подешеветь и в Украине.

Дело в том, объяснял он OBOZ.UA ранее, что отдельные импортеры могут покупать топливо "день в день". Следовательно:

Вряд ли кто-то законтрактовал много топлива по высоким ценам.

Цены на заправках должны отражать текущую ситуацию.

"Котировки нефти упали. Поэтому я бы не хотел слышать от АЗС о дорогих запасах", – резюмировал Сиренко.

Когда украинские АЗС начнут снижать цены

Ожидать же значительного снижения цен на АЗС, по его словам, стоит уже с понедельника, 13 апреля. Дело в том, объяснил эксперт, что если в ближайшие дни перемирие в Иране не будет нарушено и станет "фиксированным", у украинских АЗС не будет оснований удерживать высокие цены.

"Нужно немного увидеть эту стабильность. Если она установится в эти 3 дня (разговор состоялся в среду, 8 апреля. – Ред.), то в понедельник, после Пасхи должна быть реакция. Мы должны требовать от заправок снижения цен по крайней мере на первые 5 грн", – отметил он.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, на первом этапе украинцам следует ожидать сравнительно небольшого удешевления. Оно, по словам Сиренко, составит 1-2 грн/л.

"Я подтверждаю, что нефть опускалась. Я подтверждаю, что тонна дизеля на лондонской бирже – а это основная котировка, по которой мы покупаем дизель – потеряла 20%. Но надо дать этим событиям время. Я не могу сказать, что в первые сутки-трое будет минус 5-10 грн – речь идет о 1-2 грн", – констатировал эксперт.

Нефть продолжит дорожать?

В то же время, Запад не очень спешит радоваться из-за перемирия США и Ирана. Прежде всего, из-за того, что заявленный срок его является очень коротким: 2 недели – это не так чтобы и много.

"Ключевой вопрос теперь заключается в том, обеспечит ли соглашение о перемирии владельцам танкеров достаточный уровень уверенности для восстановления масштабной транспортировки нефти, нефтепродуктов и других товаров через Ормузский пролив", – говорится в материале Axios.

Вместе с тем, отмечают аналитики, главная проблема сейчас в том, что на восстановление работы остановленных объектов и законсервированных месторождений может уйти много времени. По оценкам, речь идет о периоде от нескольких недель до месяцев.

"Поэтому не стоит слишком радоваться, если цены на топливо начнут снижаться. Возвращение к норме не произошло", – констатируют авторы материала.

Усугубляет же проблему, по их словам то, что из-за отсутствия маршрутов экспорта, производители нефти в Персидском заливе "сократили добычу на миллионы баррелей в сутки". А говорить о скором восстановлении прежних объемов добычи, констатируется, вряд ли можно – ведь "само ее восстановление уже является небольшим инженерным подвигом".

В свою очередь, в Reuters обращают внимание, что на второй день перемирия котировки нефти пошли вверх – частности, утром 9 апреля Brent подорожала на 3,9%, а WTI – на 3,7%. Причиной же этого аналитики назвали сомнения участников рынка, что полноценное прохождение судов через Ормузский пролив в ближайшее время удастся восстановить.

"Даже в случае возобновления перевозок риски не исчезнут мгновенно. Танкерный флот может работать в условиях заминированных акваторий и усиленного военного присутствия, что и в дальнейшем будет удерживать страховые премии и фрахтовые ставки на высоком уровне", – говорится в материале.

Вместе с тем, отмечается, нанесенные 8 апреля Израилем удары по Ливану "ставят под вопрос жизнеспособность перемирия". Поэтому, констатируется, "участники рынка не торопятся полностью отменять геополитическую премию за риск".