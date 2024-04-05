АЗС не стали удерживать цены на бензин и перешагнули важный рубеж: сколько стоит литр
Цены на бензин А-95 в Украине превысили порог в 54 грн/л. Так, 5 апреля АЗС продают его в среднем по 54,01 грн/л, что на 7 коп. выше, чем днем ранее.
В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", с начала апреля ресурс подорожал на 24 коп./л. А с начала текущего этапа подорожания – 7 марта – на 2,54 грн/л.
Сколько бензин стоит на АЗС
В целом же крупные сети АЗС продают бензин по 49,9-58,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9,09 грн/л.
Самые низкие цены установили на заправках RLS – 49,9 грн/л. А также:
- Авантаж 7 – 49,95 грн/л;
- Маркет – 49,99 грн/л.
Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 58,99 грн/л. А кроме того:
- WOG, ОККО – 57,49 грн/л;
- Shell – 56,42 грн/л;
- Neftek – 55,49 грн/л.
Причин для дальнейшего роста цен нет
В свою очередь, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, что причин для дальнейшего роста цен нет. Ведь:
- рынок буквально "залит" бензином;
- активность покупателей низкая;
- уже сейчас некоторые АЗС вынуждены устанавливать для постоянных клиентов скидки до 8 грн/л – чтобы сохранить покупателей;
- "конкуренция на розничном рынке топлива – безумная".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на отдельных заправках у украинцев есть риск "нарваться" на поддельное топливо. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде.
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