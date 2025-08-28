АЗС могут отменить текущие цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать

Украинские АЗС не стали менять цены на бензин А-95. Как и днем ранее, 28 августа они продают его в среднем по 58,85 грн/л. В то же время, в экспертной среде считают, что в стране сложились предпосылки для ощутимого снижения цен на топливо.

Об этом рассказал топливный эксперт Сергей Куюн. Он отметил: поспособствовать этому может снижение закупочных цен.

"Думаю, это создает предпосылки для некоторого "охлаждения" цен и в розничной сети", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: потенциал к удешевлению имеет не только бензин, но и дизель. На это топливо, по словам эксперта цены потенциально могут упасть на 1 грн/л.

В целом же, констатировал Куюн, в настоящее время рынок пребывает в стабильном состоянии. "Ситуация в целом спокойна", – отметил он.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

По данным же Консалтинговой группы "А-95", 28 августа крупные сети разливают бензин по 53,78-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль" – 53,78 грн/л. А также БРСМ-Нафта – 54,09 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива в Украине до конца 2025 года – в частности бензина. Впрочем, там прогнозируют, что подорожание не будет резким.

