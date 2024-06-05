АЗС готовятся ощутимо повышать стоимость бензина: сколько будет стоить уже летом

Повышение акцизов на топливо приведет к росту его стоимости на АЗС. Тем не менее, этот рост не будет резким – и не дотянет даже до 2 грн/л.

Об этом рассказал директор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук. Он отметил:

бензин подорожает ориентировочно на 1,5 грн/л;

дизель – на 1,82-1,85 грн/л.

При этом он подчеркнул: такие суммы ожидаются, исходя из данных соответствующего законопроекта, принятого в первом чтении. Т.е.:

во время подготовки ко второму чтению и принятию документа в целом данные могут измениться;

соответственно, изменятся и ожидаемые размеры подорожания.

Сколько будет стоить топливо после повышения цен

В то же время, 5 мая украинские АЗС продают бензин в среднем по 56,03 грн (на 1 коп. дешевле, чем днем ранее). И если считать по этой цене, то после удорожания бензин на заправках будет стоить в среднем 57,53 грн/л.

Дизель же ныне продают по средней цене 52,58 грн/л. Таким образом, после повышения его стоиомость составит 54,4-54,43 грн/л.

Нардепы с третьей попытки одобрили повышение акцизов

Ранее же депутаты Верховной Рады с третьей попытки приняли в первом чтении законопроект о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. Правда, основной вариант документа нардепы провалили и приняли альтернативную версию с более низкими финальными акцизами на автогаз.

Согласно документу, первое повышение акцизов произойдет уже с 1 июля 2024 года. Основной же целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровня, предусмотренного Директивой №2003/96/ЕС до 2028 года:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 70 евро (могло быть до 277 евро в основной редакции).

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовятся увеличить акцизы на сигареты и другие табачные изделия. Так, размер акциза будет привязан к евро, а не к гривне. А повышение будет плавным – в 2025 году на 23%, а в 2026-2028 гг. еще по 5% каждый год.

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