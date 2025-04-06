"Ажиотаж упал": украинцам рассказали, где можно выгодно купить жилье

Цены на жилье постоянно растут, но центральные области предлагают более доступные варианты с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением. Для ищущих выгодное приобретение эти регионы становятся все более привлекательными.

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Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Украины Виктория Берещак в комментарии СМИ. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году западные области Украины, в частности Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская, стали центром повышенного спроса на жилье. "Ажиотаж упал, и только действительно ликвидные, классные продукты могут сосредоточить на себе внимание покупателя", – отмечает эксперт.

Большинство покупателей искало не только безопасное место жительства, но и комфортную жизненную среду, что сделало эти регионы привлекательными для тех, кто хотел обеспечить свою семью во время войны. Но на сегодняшний день ситуация на рынке поменялась. Согласно комментарию Берещака, спрос на жилье в западных областях значительно стабилизировался. Уровень ажиотажа, который был в первые месяцы войны, снизился, а покупатели стали более требовательными, уделяя больше внимания качеству жилья и его соответствию требованиям по комфорту и безопасности.

В первые годы войны на запад Украины начал стекаться поток переселенцев, что обусловило значительный рост спроса на жилье. Западные области стали своеобразным убежищем для искавших безопасное место для жизни. Однако уже в 2025 году ситуация на рынке стабилизировалась. Стоимость жилья оставалась высокой, однако инвестиции в недвижимость стали менее привлекательными из-за отсутствия значительного роста цен. Берещак отмечает, что только высококачественные проекты с экологическими и комфортными условиями могут привлечь внимание покупателей, а рынок апартаментов продолжает привлекать инвесторов, хотя и с меньшим энтузиазмом.

В целом в этих регионах наблюдается постепенное изменение приоритетов. Потребители ищут не только квадратные метры, но и новые форматы жилья, включающие в себя экосистему для комфортной жизни, пространственное переосмысление и органическое сочетание инфраструктуры с природой. Поэтому цены остаются высокими, но на рынке появляются возможности для выбора жилья, отвечающего новым требованиям покупателей.

Центральные области Украины открывают новые перспективы для покупателей и инвесторов. Регионы, такие как Черкассы, Кропивницкий, Полтава и другие, предлагают более доступные цены на жилье по сравнению с западными областями, при этом сохраняют возможности для комфортного проживания. Эти регионы получили популярность благодаря развитой инфраструктуре, удобному транспортному сообщению и широкому выбору жилья, подходящего под разные бюджеты.

Кроме того, центральные области характеризуются меньшей загруженностью рынка по сравнению с другими регионами, что позволяет покупателям иметь большую гибкость в выборе. Для инвесторов это открывает возможности для более выгодных приобретений, ведь цены остаются на более доступном уровне.

Столица Украины, Киев, традиционно является одним из самых привлекательных мест для инвестиций в недвижимость. Однако война существенно изменила динамику рынка. Цены на жилье в Киеве варьируются в зависимости от района и состояния зданий, что усложняет выбор покупателям. В то же время, эксперт советует обращать внимание на новостройки с автономным отоплением и укрытиями, ведь такие условия важны для безопасности и комфорта в условиях войны. Эксперт также отметила несколько советов для покупателей квартир:

не гонитесь за трендами: прежде чем принимать решения, тщательно анализируйте рынок, сравнивайте цены и будьте осторожны с эмоциями;

прежде чем принимать решения, тщательно анализируйте рынок, сравнивайте цены и будьте осторожны с эмоциями; обращайте внимание на инфраструктуру: выбор жилья не ограничивается только стенами и площадью квартиры, наличие школ, больниц, магазинов и удобное транспортное сообщение важны для комфортной жизни;

рассматривайте альтернативные регионы: центральные области часто могут предложить более выгодные условия для покупателей, поэтому не ограничивайтесь только популярными местами;

центральные области часто могут предложить более выгодные условия для покупателей, поэтому не ограничивайтесь только популярными местами; проверяйте застройщика: выбор надежных застройщиков с хорошей репутацией обеспечит вам покой и уверенность в будущем;

выбор надежных застройщиков с хорошей репутацией обеспечит вам покой и уверенность в будущем; торгуйтесь: не бойтесь предлагать свою цену, особенно на вторичном рынке – это может значительно снизить стоимость.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на рынке недвижимости Украины в 2025 году наибольшим спросом пользуются готовые квартиры с ремонтом, а также жилье в ценовом сегменте 750-950 долларов за квадратный метр. Одно- и двухкомнатные квартиры европланирования с просторными кухнями-гостиными также остаются среди наиболее ликвидных объектов.

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