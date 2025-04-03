"Разбирают мгновенно": украинцам рассказали, на какие квартиры "охотятся" на рынке недвижимости

На рынке недвижимости Украины в 2025 году наибольшим спросом пользуются готовые квартиры с ремонтом, а также жилье в ценовом сегменте 750-950 долларов за квадратный метр. Одно- и двухкомнатные квартиры европланирования с просторными кухнями-гостиными также остаются среди наиболее ликвидных объектов.

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Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Украины Виктория Берещак в комментарии СМИ. Рынок недвижимости в Украине в 2025 году начинает постепенно восстанавливаться после тяжелых периодов.

По словам эксперта, несмотря на то, что в нем еще присутствуют определенные трудности, прогнозы по его развитию оптимистичны. В частности, если вы планируете продать квартиру, важно учитывать какие критерии определяют высокий спрос и ликвидность на рынке. Ключевые характеристики, определяющие популярность квартир на рынке:

готовые квартиры с ремонтом;

Одним из основных критериев, на которые обращают внимание покупатели, готовность квартиры к заселению. В 2025 году особенно популярны квартиры с уже выполненным ремонтом, без необходимости дополнительных затрат на обустройство жилья. Это позволяет новым владельцам быстро поселиться и избежать дополнительных хлопот, таких как поиск строительных материалов, наем рабочих или затрат на отделку. Готовое жилье – это удобный выбор для тех, кто хочет не только купить, но и начать быстро использовать квартиру.

ценовой сегмент 750-950 долларов за квадратный метр;

Среди покупателей в 2025 году очень популярно жилье среднего класса, которое соответствует оптимальному соотношению цены и качества. По словам Виктории Берещак, именно квартиры в диапазоне 750-950 долларов за квадратный метр рассматриваются как самые привлекательные на рынке. Это так называемый "золотой средний" сегмент, где баланс между доступностью и комфортом удовлетворяет большинство покупателей.

однокомнатные и двухкомнатные квартиры по европланированию;

Другим важным фактором, влияющим на спрос, является планирование. В 2025 году популярность приобретают одно- и двухкомнатные квартиры европланирования, с площадью от 45 до 73 квадратных метров. Такие планировки идеальны для малых семей или живущих один. Они предлагают достаточно простора, но и не слишком дороги в обслуживании.

квартиры с просторными кухнями-гостиными.

Учитывая современные тенденции в организации жилого пространства, спрос на квартиры с просторными кухнями-гостиными также остается высоким. Кухня-гостиная площадью от 15 до 17 квадратных метров отвечает современным требованиям к функциональности. Это оптимальный вариант для тех, кто ценит открытое пространство, где можно удобно совместить приготовление пищи и времяпрепровождение с семьей или друзьями.

Сейчас рынок недвижимости в Украине все еще не добился уровня довоенного времени, но наблюдается положительная динамика. "Мы видим постепенное оживление рынка", – отмечает Берещак. Хотя нельзя говорить о бурных продажах, активность покупателей постепенно растет.

В первом квартале 2025 года на первичном рынке жилья зафиксирован рост продаж на 5-7% по сравнению с предыдущим периодом. Это дает экспертам основания прогнозировать, что к концу года рынок может выйти на уровень 25-30% от довоенных показателей. Такие темпы роста положительны и свидетельствуют о постепенном восстановлении рынка недвижимости в стране.

Оживление спроса на квартиры наблюдается не только в крупных городах, таких, как Киев, Львов, Одесса, Днепр и Ужгород, но и в региональных центрах. Города, такие как Винница, Полтава, Тернополь, демонстрируют рост интереса со стороны покупателей. Увеличение спроса в этих городах свидетельствует о расширении возможностей для инвестирования в недвижимость и в регионах, а не только в столичных агломерациях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах Украины владельцы переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удешевления. В общей сложности за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 3-12%.

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