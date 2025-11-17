Проверят четыре АЭС и филиалы: Свириденко раскрыла детали об аудите "Энергоатома" из-за "Миндичгейта"

В Украине уже начат аудит НАЭК "Энергоатом" – на фоне скандала с расследованием по "пленкам Миндича" и многомиллионных хищениях в этой госкомпании (т.н. Миндичгейт). Проверять будут не только центральный аппарат ведомства, но и филиалы, в том числе четырех АЭС.

Об этом 17 заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, первые результаты аудита должны быть опубликованы уже в декабре 2025 года.

"ГАСУ (Государственная аудиторская служба. – Ред.) проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, десяти его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023–2025 годы. Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", – заявила глава правительства.

Также, по ее словам, уже идет подготовка аудитов в других государственных энергокомпаниях. В частности, это "Оператора ГТС Украины", "Центрэнерго" и "Укргаздобыча".

"Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения", – резюмировала премьер.

Ранее Свириденко на фоне дела о топ-коррупции в энергетике, в частности НАЭК "Энергоатом", анонсировала комплексную проверку крупнейших государственных компаний, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. Особое внимание будет уделяться государственным закупкам, вероятно, потому, что именно на откатах с тендеров и наживались члены группировки из "пленок Миндича".

Глава правительства отметила, что наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзалізниці", "Укргидроэнерго" и госбанков должны проанализировать деятельность исполнительных органов.

Кроме того, Государственная аудиторская служба осуществит государственный финансовый контроль крупных госпредприятий. Речь идет об эффективном использовании средств госбюджета и достоверности финансовой отчетности.

Свириденко также отчиталась о принятых ранее решениях, в частности:

готовится увольнение двух министров – это Герман Галущенко (Минюст, а в прошлом Минэнергетики) и Светлана Гринчук (Минэнергетики), голосование в Верховной Раде по представлению Кабмина запланировано на 18 ноября;

– это Герман Галущенко (Минюст, а в прошлом Минэнергетики) и Светлана Гринчук (Минэнергетики), голосование в Верховной Раде по представлению Кабмина запланировано на 18 ноября; инициирование санкций против фигурантов "операции Мидас" – речь идет о бизнесменах Тимуре Миндиче и Александре Цукермане;

против фигурантов "операции Мидас" – речь идет о бизнесменах Тимуре Миндиче и Александре Цукермане; перезапуск непосредственно "Энергоатома" – отстранение наблюдательного совета и начало аудита компании.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сроки аудита должны быть оперативными. После проведения проверок и оценки результатов деятельности госкомпаний будут приняты кадровые решения.

