АТБ установила рекорд ритейла: украинцы за год совершают миллиард покупок в магазинах сети

Проанализировав обнародованные финансовые и налоговые показатели корпорации АТБ, редакция обратила внимание на уникальный масштаб работы компании. В ответ на наш запрос в сети поделились данными, которые ранее не публиковали: в течение года в АТБ осуществляется около одного миллиарда покупок.

Это впервые обнародованный показатель работы крупнейшей отечественной сети является безоговорочным рекордом в украинском ритейле по количеству чеков, ведь ни одна другая торговая сеть в стране не достигла подобного масштаба взаимодействия с клиентами.

Ежедневные чеки в более 1280 магазинах сети – это не только масштабный бизнес, но и важная опора продовольственной безопасности страны и большой донор налоговых платежей в бюджеты всех уровней и гуманитарных программ.

География и динамика роста

Как уточнили в компании, до конца 2025 года АТБ планирует открыть еще до 40 новых маркетов и выйти на отметку 80 заново открытых за год магазинов. Этот показатель станет самым большим с 2022 года.

Самое широкое покрытие АТБ имеет на Киевщине – 272 торговых предприятия, на втором месте родная для компании Днепропетровщина с 216 магазинами, третье место – Львовщина, где действует 92 маркеты сети.

Магазин, который знает каждый украинец

По социологическим опросам, более 95% граждан имеют положительный опыт покупок в АТБ, а количество людей, которые выбирают эту сеть для постоянных покупок, превышает 3 миллиона.

Спрос стабильно высокий – средний чек сегодня составляет более 250 грн, посетитель магазина обычно берет 6–7 товаров. В среднем кассир обслуживает около 350 покупателей за смену, предоставляя каждому качественный сервис быстрее чем за минуту.

Безоговорочные фавориты покупателей – продукция собственных торговых марок АТБ, которые сеть предлагает по конкурентным ценам. В ТОП-5 таких товаров по количеству ежедневных продаж входят: куриные яйца, сахар, картофель, бананы, а также эксклюзивная 2-литровая Coca-Cola, которую международный лидер рынка напитков представляет на украинском рынке исключительно в сети АТБ.

Масштабный рост – польза для страны и людей

В первом полугодии 2025 года предприятия группы АТБ уплатили налогов и сборов (включая таможенные платежи и ЕСВ) на сумму 18,02 млрд грн – на 35,9% больше, чем в прошлом году. В государственный бюджет поступило 12,16 млрд грн, местные бюджеты получили 3,81 млрд грн, а в целевые фонды направлено 2,05 млрд грн. Только флагманское предприятие корпорации – ООО "АТБ-Маркет" – перечислило 14,35 млрд грн, из них 9,52 млрд грн – в госбюджет; 3,21 млрд грн – в местные бюджеты; 1,62 млрд грн – в целевые фонды.

Общий налоговый вклад предприятий корпорации в бюджеты всех уровней с начала полномасштабного вторжения достигает 74,11 млрд грн. АТБ входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины и обеспечивает около половины всех налоговых поступлений от украинского ритейла.

Лидер по товарообороту

За первые шесть месяцев 2025 года товарооборот АТБ составил 139,39 млрд грн (с НДС и акцизом) – это на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Сеть сохраняет традицию предлагать выгодные цены (так называемые первые после производителя), а также имеет постоянную систему акций и скидок, включая эксклюзивные условия для владельцев кобрендовых карт (сейчас их более 2 млн).

Роль во время войны

АТБ является не только опорой продовольственной безопасности Украины, но и системно помогает армии, громадам и людям. Несмотря на потери на миллиарды гривен в результате боевых действий и оккупации, сеть сохраняет титул одного из самых стабильных поставщиков продуктов – ежедневный труд более 59 тысяч сотрудников обеспечивает украинцев доступными товарами даже в самые сложные времена.

АТБ – это не только место для покупок, это национальный бренд. Компания ежедневно доказывает: масштаб может сочетаться с ответственным лидерством для страны и людей.