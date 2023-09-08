"Петля затягивается": Россия готовится к череде масштабных авиакатастроф

Развязанная Путиным война против Украины привела к введению Западом санкций, которые серьезно ударили и по рынку пассажирских авиаперевозок. И несмотря на то, что авиакомпаниям страны-агрессора пока еще удается обходными путями раздобывать критически важные детали, с каждым днем удавка затягивается и появляется все больше признаков надвигающейся катастрофы. Когда борты с большим количеством пассажиров станут падать – только вопрос времени.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Инцидент за инцидентом

После введения санкций самолетам российских авиакомпаний закрыт путь в большинство цивилизованных стран, а количество направлений резко сузилось до 36. Для туристов из РФ наиболее привлекательными среди доступных сегодня остались Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка и Мальдивы. Однако возможность отдохнуть за границей вовсе не означает гарантию остаться в живых – с каждым днем перспектива оказаться владельцем билета в один конец становится все ближе. То же самое касается и пассажиров внутренних рейсов.

Летом и в сентябре 2023 года россияне уже оказались участниками нескольких инцидентов. Борты авиакомпаний РФ мариновали пассажиров по несколько суток в аэропортах или же совершали экстренную посадку из-за выявленных во время полета неисправностей, которые ставили под удар жизни пассажиров.

Например, такое произошло с рейсом авиакомпании Smartavia, который летел из Санкт-Петербурга в Самару. Boeing 738 был вынужден совершить экстренную посадку в связи с неполадкой работы оборудования. На борту в этот момент находилось 178 пассажиров и семь членов экипажа.

Еще одна российская авиакомпания – Red Wings – стала объектом "расследования" следственного комитета РФ. А все потому, что "ответственные за техническую эксплуатацию самолета лица приняли решение допустить воздушное судно к полету из турецкой Антальи в Москву, несмотря на неисправность установки, которая отвечает за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования". В результате таких действий, отрапортовал следственный комитет, "возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровью пассажиров". А их на борту было более 400.

В том, что число таких сообщений будет только увеличиваться, сомневаться не приходится. А все потому, что возможности обслуживания и ремонта самолетов в России не покрывают всех необходимых регламентных работ. И если частично ремонтировать и обслуживать борты в РФ еще могут, то с авионикой (электронными системами управления, навигации и т.д.) и импортными комплектующими уже возникла серьезная проблема.

Жертв не избежать

О том, что виновником необратимого процесса стал путинский режим, развязавший войну против Украины, в России, конечно же, упорно молчат. Но избежать катастроф с большим количеством жертв уже не получится – это только вопрос времени.

"Как долго продлится вся эта история без аварий и катастроф – сказать сложно, но по сути они уже запрограммированы", – написал в Telegram российский аналитик Анатолий Несмиян.

Основную часть российского авиапарка составляют самолеты Airbus и Boeing. И ситуация с их ремонтом и обслуживанием стала настолько критической, что Путина уже предупредили о скором прекращении полетов оставшихся в России иностранных самолетов.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время встречи 7 сентября сказал президенту РФ, что так как поставки деталей для ремонта российским перевозчикам перекрыты санкциями, те вынуждены заниматься каннибализацией машин, разбирая борты на запчасти.

Правда Чемезов заявил, что "выбытие" лайнеров иностранных компаний начнется с 2025 года. Но собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке убежден, что "это слишком оптимистично".

По его словам, Россия через зарубежные компании, созданные уже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, еще частично умудряется закрыть потребности в запчастях, однако "петля затягивается".

Так, расследование Reuters показало, что одним из каналов поставки в Россию запчастей для самолетов Airbus и Boeing, обслуживание которых попало под санкции, оказались россияне, имеющие родственные связи за рубежом.

Один из ярких примеров – российский перевозчик Nordwind Airlines, собственником которой является гражданка РФ Карина Букрей, смог закупить детали для 12 самолетов Airbus и 15 самолетов Boeing. Сотни деталей были импортированы через турецкую компанию Ramses Turizm, которая принадлежит мужу Букрей Рамазану Акпинару.

Сразу после огласки Nordwind поставки от Ramses Turizm прекратились, однако возобновились уже через другую турецкую компанию Na Havacilik ve Teknik, которая также базируется в Анталии. Причем эта компания оказалась основанной только в августе 2022 года.

Тем не менее, говорят в разведке, выявление подобных фактов идет полным ходом и, соответственно, перерезаются пути поставок. Потому "россиянам не стоит надеяться, что будет как раньше – за все придется платить".