У самолетов российского 'Аэрофлота' ломаются тормоза, поэтому летать будут без них

Самолёты иностранного производства российского "Аэрофлота" начале летать с отключенными тормозами. Причина – отсутствие возможность немедленной их замены при появлении неисправности или износа системы.

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Так, на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолётов "Аэрофлоте", передают росСМИ. В частности:

5 – Boeing 777;

2 – Airbus A321;

по одному Airbus A320 и Airbus A330 .

"У самолёта несколько тормозов – по одному на каждое колесо основной стойки шасси. И на воздушных судах типа A320/321 и A330 можно летать 10 дней только с одним деактивированным тормозом из 4-х и 8-ми соответственно. А на Boeing 777 – с двумя из 12-ти", – говорится в сообщении.

К чему это может привести

В связи с началом использования самолетов без тормозов "Аэрофлот", отмечается, разослал своим сотрудникам бюллетень по безопасности полётов. В нем указано, что при торможении с деактивированным тормозом возможен увод самолёта с осевой линии взлётно-посадочной полосы (ВПП).

"Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону, где тормоза не деактивированы. Обращайте внимание на данный факт, в особенности, при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром. Имеются ограничения по ширине ВПП. Риск выкатывания за пределы ВПП", – предупредили пилотов в бюллетене.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июне 2022-го Международная авиационная организация заявила, что с безопасностью воздушных полетов в России наблюдаются серьезные проблемы, а сейчас триколорный авиапарк уже стали уничтожать. Количество инцидентов и катастроф идет по нарастающей – за год более 130. И это только начало.

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