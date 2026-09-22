Вес от 1,1 кг, ИИ и до 33 часов без подзарядки: в Украине начались продажи нового ASUS Zenbook 14

В Украине начались продажи обновленной линейки 14-дюймовых ультрабуков ASUS Zenbook 14 (UX3480). В новом поколении устройств использованы инновационные материалы корпуса и задействованы передовые вычислительные возможности искусственного интеллекта класса Copilot+ PC. Вес устройства – всего от 1,1 кг, при этом сохранен изящный дизайн ASUS Zenbook.

Ноутбуки уже доступны у официальных партнеров ASUS в Украине и в фирменном интернет-магазине. Разбираемся, в чем особенности этих устройств.

Дизайн корпуса: инновационный материал, вес и портативность

В первую очередь внимание привлекает внешний вид ноутбуков – его визуальной и технологической особенностью стало использование высокотехнологичного материала Ceraluminum™ в крышке корпуса. Речь идет о специальном керамическом покрытии алюминия. Технология позволяет сочетать небольшой вес с приятной на ощупь текстурой натурального камня.

В результате крышка ASUS Zenbook стала на 30% легче и втрое прочнее традиционного алюминия. Ноутбук весом всего от 1,1 кг уже прошел испытания на надежность по военному стандарту MIL-STD-810H.

Модели доступны в трех цветах – Arctic Blue, Komodo Coral и Zabriskie Beige. Цветовая гамма выдержана во всех элементах ноутбука – от выгравированного логотипа до клавиатуры.

ИИ и три типа процессоров на выбор

Линейка ASUS Zenbook 14 предлагает пользователям выбор из трех передовых процессорных платформ. Каждая из них оснащена специализированным нейронным процессором (NPU) для ускорения задач ИИ:

Intel® Core™ Ultra Series 3 (модель UX3480AA): в максимальной конфигурации – флагманский процессор Intel® Core™ Ultra 7 355 с NPU-модулем производительностью 49 TOPS.

в максимальной конфигурации – флагманский процессор Intel® Core™ Ultra 7 355 с NPU-модулем производительностью 49 TOPS. AMD Ryzen™ AI 300 (модель UX3480KA): максимальная конфигурация – процессор AMD Ryzen™ AI 7 345 с NPU AMD XDNA™ 2 (до 50 TOPS).

максимальная конфигурация – процессор AMD Ryzen™ AI 7 345 с NPU AMD XDNA™ 2 (до 50 TOPS). Snapdragon® X (модель UX3480QA): энергоэффективная платформа на базе 8-ядерного процессора Snapdragon® X X1-26-100 с NPU Qualcomm® Hexagon™ (45 TOPS).

Все ноутбуки серии относятся к категории ASUS Copilot+ PC. Они поддерживают интеллектуальные функции Windows, в том числе:

генерацию изображений в реальном времени Cocreator;

автоматический перевод и создание субтитров Live Captions;

улучшенные видеоэффекты Windows Studio Effects;

фирменный интеллектуальный органайзер медиафайлов ASUS StoryCube.

Дисплей и автономность

Все модели серии оснащены OLED-дисплеями ASUS с соотношением сторон 16:10. Они обеспечивают 100% охват цветового пространства DCI-P3, глубокий черный цвет и сниженное на 70% излучение вредного синего света.

В зависимости от конфигурации установлены аккумуляторы емкостью 50 Вт*ч или 70 Вт*ч. Они обеспечивают рекордную автономность – до 33 часов работы от одного заряда. Кроме того, технология USB-C® Easy Charge позволяет быстро подзаряжать устройство от стандартных зарядных устройств или пауэрбанков, что особенно удобно в случае длительных отключений света.

Гарантия и бонусы

Покупатели нового устройства получают доступ к фирменной программе лояльности "Идеальная гарантия ASUS". Она предоставляет бесплатное покрытие одного случая непреднамеренного повреждения в течение первого года с момента покупки ноутбука.

Сервисный ремонт в таком случае будет бесплатным. Речь идет о падении, последствиях перепадов напряжения в сети, попадании жидкости на клавиатуру и т. д. Чтобы активировать защиту, достаточно создать учетную запись ASUS и зарегистрировать свой ноутбук в течение 90 дней после покупки.

Кроме того, покупатели ASUS Zenbook 14 смогут бесплатно пользоваться сервисами искусственного интеллекта в течение трех месяцев. Для каждого покупателя предлагается доступ к пакету Google AI Pro (с 5 ТБ облачного хранилища).

Предложение также действует для ранее приобретенных совместимых ноутбуков ASUS и ROG: в зависимости от конфигурации пользователи могут получить доступ к пакетам Google AI Pro (с 5 ТБ облачного хранилища) или Google AI Plus (с 400 ГБ в облаке). Для активации подарочного периода достаточно открыть фирменное приложение MyASUS, войти в свою учетную запись и оформить подписку.