Арест главного офиса "Синево": лаборатория заявила, что остановит работу, в ГБР отрицают

В медицинской лаборатории "Синево" 27 февраля заявили, что Государственное бюро расследований (ГБР) наложило арест на здание главного офиса компании в Киеве. В "Синево" утверждают, что теперь им придется прекратить деятельность в этом здании, что приведет к полной остановке работы сети лабораторий. В ГБР при этом заявляют, что не проводили никаких следственных действий, которые препятствуют работе предприятия, а упомянутый арест был наложен еще в 2022 году и до сих пор работе компании никак не мешал.

Об этом говорится в заявлениях "Синево" и ГБР. В лаборатории арест называют "безосновательным и противозаконным". "Вскоре компания будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании. Это приведет к полной остановке работы сети лабораторий "Синево" в Украине... Из-за незаконного ареста, без услуг современной лабораторной диагностики останутся около 300 тысяч пациентов ежемесячно", – говорится в сообщении компании.

Госбюро расследований отмечает: его сотрудники еще с 2022 года ведут досудебное расследование по факту возможной незаконной передачи госимущества третьим лицам. Расследование касается служащими одного из министерств, Фонда государственного имущества и госпредприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА.

"В ходе расследования исследовалась законность перерегистрации части целостно-имущественного комплекса на третьих лиц. В 2022 году следователем судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения. Подчеркнем, что никаких следственных действий в отношении указанного медицинского предприятия, препятствующих осуществлению его деятельности, не проводилось. После наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня", – заверили в ГБР.

В "Синево Украина" при этом призвали ДБР и органы власти к "скорейшему решению вопроса в правовом поле и отмене незаконного ареста здания лаборатории". "Только прямой и откровенный диалог власти с бизнесом поможет остановить беззаконие и найти решение в пользу страны и благосостояния ее граждан", – заявили в компании.

OBOZ.UA обратился за комментарием к "Синево". Однако на момент публикации материала ответ еще не был получен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее соучредитель общественной инициативы "Манифест 42" Дмитрий Олейник передал заместителю главы Офиса Президента Ростиславу Шурме пакет инициатив по изменениям в законодательство. Они направлены на прекращение коррупционного давления на бизнес со стороны силовиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!