Стоимость аренды квартир пересчитали: почему Киев оказался на четвертом месте и что обязательно нужно проверить перед соглашением

В Украине значительно подорожала аренда жилья. При этом лидером по росту цен стала Закарпатская область, а столица оказалась всего на четвертом месте (данные Госстата, отличающиеся от данных порталов недвижимости).

Риэлторы говорят: в столице спрос уже восстановился до уровня, который был до полномасштабной войны. Активно работают и мошеннические схемы. О том, как пересчитывают стоимость аренды и что нужно узнать перед сделкой, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит с ценами на аренду

Аренда квартир значительно выросла почти по всей стране. К примеру, в январе 2023-го стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 8 тыс. грн в месяц. При этом в среднем в объявлениях стоимость жилья составляла 10 тыс. грн (фактически жилье стоило меньше, чем средняя стоимость в объявлениях). За год, в январе 2024-го, жилье подорожало на 4 тыс. грн. Средняя стоимость аренды, по данным ЛУН, составила 12 тыс. грн. А в объявлениях указывалось в среднем 12,5 тыс. грн.

Сокращение разницы между фактической стоимостью и стоимостью, указанной в объявлениях, подтверждает рост спроса. Сейчас по оценкам местных властей население столицы уже достигло масштабов, которые были до начала полномасштабной войны.

Следует добавить, что стоимость зависит от многих факторов:

район;

приближенность к станции метро;

состояние квартиры (ремонт);

этаж;

состояние окружающей инфраструктуры и мест общего пользования (от площадок до школы и детского сада);

пожелания к арендаторам (стоимость аренды может быть больше, если у арендаторов есть собака, маленький ребенок).

Стоимость жилья также кардинально отличается в зависимости от района. К примеру, согласно данным крупного портала недвижимости, в Деснянском районе в среднем однокомнатную квартиру можно арендовать за 7 тыс. грн, в Святошинском районе – 9 тыс. А в самом дорогом, Печерском районе, средняя стоимость жилья достигла 26,8 тыс. грн. Следует также отметить, что статистика частично обезображена разницей между дорогими квартирами в элитных ЖК и однушками в хрущевках.

К примеру, самая дешевая квартира площадью 52 квадрата в Печерском районе стоит 14 тыс. грн в месяц. Это жилье в 16-этажном доме по ул. Большая Васильковская. Квартира находится в центре (три минуты пешком до метро Олимпийская), однако сдается без ремонта, новой мебели и техники. Единственное преимущество – месторасположение.

Квартира такой же площадью (52,5 квадрата) в Новопечерских Липках также в Печерском районе сдается в аренду уже почти за 74 тыс. грн. В квартире был сделан дизайнерский ремонт. То есть "внизу" рынка квартира в этом районе стоит 14 тыс. грн, верхняя точка – 74 тыс. грн для квартиры такой площади. Если бы на рынке недвижимости было всего два объявления, вышло бы, что средняя стоимость аренды составила 44 тыс. грн. Однако эта цифра на самом деле не характеризует стоимость жилья ни в бюджетном, ни в элитном сегменте рынка.

Государственная служба статистики подсчитала, что в среднем в Украине стоимость аренды недвижимости выросла за год на 15,9%. В то время как официальная инфляция составила чуть более 5%. В среднем цена составила 6,6 тысячи гривен. Здесь следует отметить, что стоимость аренды Государственная служба статистики считает по официальным данным. При этом далеко не всегда владельцы квартир сдают недвижимость в аренду и платят налоги. Львиная доля рынка находится в тени.

По темпам удорожания на первом месте оказалась Закарпатская область. Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, как на Ужгород повлияла полномасштабная война. Из-за отсутствия комендантского часа и относительной безопасности от российских ракет рынок недвижимости значительно оживился в этом регионе. Официальная статистика показывает рост цен за год на 46,2% до 12,7 тыс. грн. за однокомнатное жилье. Львовская область оказалась на втором месте со средним ценником в 11,9 тыс. грн.

В Киеве аренда за год подорожала на 3% до 8989 грн. Столица опустилась на четвертое место по стоимости недвижимости, уступив Ровненской области. Самые низкие цены на аренду жилья в прифронтовой Херсонской области – 2831 грн. в месяц. Официальная статистика отличается от данных крупных порталов недвижимости.

Мошенники работают рядом с честными риэлторами: что происходит на рынке

Ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась, если не будет кардинальных изменений в войне (в любую сторону), то, вероятно, колебания цен будет в пределах около 10%, рассказывает киевский риэлтор Максим Б. количество сделок уже фактически достигло уровня до полномасштабной войны. При этом по-прежнему наблюдается сезонность.

"В конце отопительного сезона будет определенный рост цен. Также наблюдаем традиционную ситуацию, когда новые арендаторы получают уже менее привлекательные предложения. То есть если человек живет в квартире, то он может платить условно 7 тыс. грн в месяц. А следующий арендатор уже заплатит, например, 8 тыс. грн", – объясняет риэлтор.

Также по-прежнему наряду с профессиональными риэлторами действуют и мошенники. Чтобы не стать жертвой обмана:

Проверяйте документы. На сайте Минюста или в Дії можно заказать выписку из реестра прав на недвижимое имущество. Приблизительно за 40 грн вы получите информацию о том, кто владеет жильем. Договор нужно подписывать с владельцем квартиры. А если у квартиры есть несколько собственников, это нужно учесть в договоре. Кстати, сам договор можно подписывать без нотариуса, а его бланк можно бесплатно найти в Интернете (он типичен). В реестре также можно найти и информацию об обременении жилья. Если, например, квартира арестована судом из-за долгов по ипотеке, вы также сможете это увидеть.

Разговаривать с соседями. Перед тем, как заселиться в квартиру, спросите своих будущих соседей: кто раньше жил в этой квартире, есть ли рядом "проблемные" жильцы, есть ли какие-то особые проблемы в доме.

Не платить "риэлторам" и "собственникам" до заключения договора. До сих пор наиболее распространена схема обмана: платежи до заключения договора. Если владелец квартиры просит вас часть средств прислать еще до просмотра квартиры, чтобы "убедиться, что вы собираетесь арендовать", или если "риэлтор" просит деньги за свои услуги авансом, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. Платить надо только после того, как вы посмотрели квартиру, договорились с собственником, проверили документы и подписали договор аренды.