Apple в панике завозит iPhone в США многотонными самолетами: в Reuters узнали поразительный размер партии

В компании Apple планируют переправить 1,5 млн смартфонов iPhone из Индии в Соединенные Штаты. Таким образом, производитель пытается обойти пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа, чья продукция собирается преимущественно за пределами США.

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Как сообщили источники Reuters, общий вес "айфонов", который планируют перевезти, составляет 600 тонн. Это может немного пролить свет на стратегию техногиганта по приспособлению к новым условиям на одном из крупнейших рынков в мире.

Аналитики уже предупредили, что на фоне торговой войны США с Китаем, где собирают львиную долю iPhone, цены на эти смартфоны в США могут резко возрасти. Администрация Трампа ввела в отношении китайских товаров 125% пошлин, в то время как на индийские – 26%, но и их действие приостановили на 90 дней, в отличие от китайских.

Один из источников журналистов утверждает, что для реализации своих планов Apple лоббировала сокращение времени, необходимого для прохождения таможни в аэропорту Ченнаи в южном индийском штате Тамил Наду, с 30 до 6 часов. В результате на этом аэродроме ввели для Apple "зеленый коридор", действующий в некоторых аэропортах Китая. Это позволит вылететь из него шести самолетам грузоподъемностью по 100 тонн каждый (первый будет уже в марте).

Учитывая, что iPhone 14 и его зарядный кабель вместе с упаковкой весит около 350 граммов, общая грузоподъемность 600 тонн (шесть самолетов по 100 тонн) позволит вывезти из Индии примерно 1,5 млн iPhone таких смартфонов. Впрочем, ни у Apple, ни в министерстве авиации Индии это официально не комментировали.

В настоящее время продажи iPhone в мире составляют более 220 млн единиц в год. Пятая часть iPhone импортируется в США из Индии (остальное – из Китая). Apple удалось добиться этого, увеличив штат и часы работы работников на крупнейшем индийском заводе Foxconn. В настоящее время предприятие работает даже в воскресенье, что позволило в прошлом году выпустить 20 млн iPhone, включая последние модели iPhone 15 и 16. Всего в Индии расположены три завода Apple, еще два сейчас строятся.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по подсчетам руководителя отдела технологических исследований финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвза, если Apple начнет производить iPhone непосредственно в США, цены на популярные смартфоны могут взлететь примерно более чем в три раза. Это может привести к тому, что он подорожает с 1000 до 3500 долларов за единицу.

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