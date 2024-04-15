Apple сбросили с пьедестала: кто теперь "король смартфонов"

Компания Samsung вернула себе статус крупнейшего производителя смартфонов. Это случилось после крупного падения поставок продукции Apple в первом квартале 2024 года.

Как сообщает International Data Corporation, Apple уступила статус крупнейшего в мире поставщика смартфонов на фоне падения 10% поставок (в сравнении с первым кварталом 2023 года). Причем в мире поставки смартфонов в январе-марте выросли на 7,8% до 289,4 млн единиц.

Крупнейшая доля в этой статистике (20,8%) припадает на Samsung. На втором месте – Apple с 17,3%, а замыкает тройку лидеров Xiaomi, на который в первом квартале припадало 14,1% поставок.

В целом, за первые три месяца года было продано 289,4 млн смартфонов. Пятерка лидеров среди компаний-производителей выглядит так:

Samsung – 60,1 млн; Apple – 50,1; Xiaomi – 40,8; Transsion – 28,5; OPPO – 25,2;

Резкое падение продаж производителя iPhone произошло после его сильных показателей в декабре, когда он обогнал Samsung и стал производителем телефонов №1 в мире. Также сказалось усиление конкуренции со стороны таких производителей как Huawei.

"Рынок смартфонов исходит из турбулентности последних двух лет сильнее и изменчивее. Во-первых, мы продолжаем наблюдать рост стоимости и средней отпускной цены (ASP) – потребители выбирают более дорогие устройства, зная, что они будут использовать их дольше. Участники рынка продолжают подстраивать свои стратегии после восстановления", – отметила директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

По ее словам, в I квартале 2024 года позиция Samsung была сильнее, чем в предыдущих.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что корпорацию Apple по итогам 2023 года признали крупнейшим в мире поставщиком смартфонов. В то же время Samsung впервые с 2010 года потеряла лидерскую позицию.

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