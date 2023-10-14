Финляндия запретит продажу недвижимости россиянам: "чтобы не получилось, что русские владеют верфью"

Финляндия рассматривает возможность ввести запрет на продажу недвижимости для отдельных граждан других стран. В первую очередь речь идет о россиянах, однако при этом новшество коснется всех, кто не имеет паспорт страны ЕС.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА-Новости. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих сделок или о существенных дополнительных ограничениях, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Уточняется, что даже такой запрет предусматривает ряд исключений, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны. Также будет усилен контроль за сделками. "Чтобы не получилось так, как в свое время, когда выяснилось, что русские владеют верфью в Хельсинки, или что-то еще", – отметил министр.

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В конце сентября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Западу необходимо найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и после завершения агрессии РФ и ее полномасштабной войны против Украины.

Также в прошлом месяце Финляндия запретила въезжать в страну зарегистрированным в России автомобилям. Ограничения не распространяются на граждан ЕС и членов их семей, а также на дипломатов. Также в страну пускают машины, которые выполняют гуманитарные миссии.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о новом пакете помощи для Украины на фоне продолжения кровопролитной войны, развязанной Россией. Оно будет содержать боевую технику и обмундирование для солдат на $2 млрд.

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