Apple отказали в официальной регистрации в Украине: почему не сможет выйти на рынок

Одна из крупнейших компаний в мире Apple Inc не сможет зарегистрировать в Украине свою торговую марку "Яблоко". Международный техногигант получил отказ уже во второй раз с 2021 года.

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Новое решение приняла Апелляционная палата Национального органа интеллектуальной собственности (НОИС). По постановлению от 22 октября 2024 г. было оставлено действующим решение НОИС, но может быть обжаловано в судебном порядке в течение двух месяцев с даты его получения.

В НОИИ отказ аргументировали тем, что выбранное название тождественно уже существующей торговой марке "ЯБЛОКО". Она была зарегистрирована в 2006 году обществом с ограниченной ответственностью "Крымфрукт", а позже в 2011 году на имя Татьяны Владимировны Гавриш.

В декабре 2021 года американская компания Apple Inc уже получила отказ от Национального органа интеллектуальной собственности в регистрации торговой марки "ЯБЛОКО". Но компания не согласилась и подала апелляцию. Свою позицию они аргументировали тем, что словесная торговая марка "APPLE", логотип в виде яблок и заявленное обозначение "Яблоко", ассоциируются с их компанией, и, как следствие, они тесно связаны с широким спектром товаров и услуг, включая технологические продукты и услуги по распространению товаров.

Также в Apple отметили, что "Крымфрукт" и Татьяна Гавриш не осуществляют хозяйственную деятельность, поэтому не будет путаницы и пересечения марок, особенно если принять во внимание популярность знака Apple Inc. При проведении сравнительного анализа противопоставленных торговых марок, включая фонетическое, смысловое и графическое сходство, а также услуги, коллегия Апелляционной палаты пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения отрицания компании Apple Inc.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что многие украинские магазины продают контрабандную технику Apple, нарушая налоговое законодательство. Центр экспертиз "Тест" для эксперимента купил в 10 киевских магазинах техники продукцию этого производителя, но ни один из проданных образцов не имел отметки официального импорта и только один выдал фискальный чек. Также оказалось, что некоторые магазины продают товар от разных физлиц-предпринимателей, а другие вообще не имеют оформленных ФЛП. Кроме того, почти все магазины отказывались принимать товар у покупателей вспять.

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