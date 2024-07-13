Аномальная ситуация с зарплатами в Украине: что произошло и кому больше всех повысили

В Украине из-за дефицита кадров темпы роста зарплат опережают все прогнозные уровни. Сразу в трех сферах (строительство, гостинично-ресторанный бизнес и водный транспорт) зарплаты выросли за год более чем на 40%. Это едва ли не рекордный показатель за последние годы. Такая тенденция объясняется дефицитом кадров. Работодатели вынуждены платить больше, чтобы привлечь новых сотрудников.

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Как говорится в материале OBOZ.UA. Согласно отчету НБУ, предприятия и далее испытывают нехватку рабочей силы, что оказывает давление на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения. Хотя из-за отключения электроэнергии чувствуется сокращение экономической активности. "Количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось в июне (обычно они сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем", – говорится в отчете НБУ.

Несмотря на это, в охране, строительстве, на производстве до сих пор ощущается значительный дефицит сотрудников. Наблюдается стойкое увеличение количества вакансий. Количество ищущих работу незначительно возросло.

О значительном дефиците кадров рассказывают и представители бизнеса. К примеру, глава Ассоциации ресторанов и гостиниц Днепра Елена Булах в комментарии OBOZ.UA отметила: искать персонал стало втрое тяжелее. Многие женщины уехали за границу, а мужчины защищают страну в составе ВСУ. "Оставшиеся часто хотят неаргументированные зарплаты", – жалуется Булах. Работодателям приходится повышать зарплаты.

Отметим, по последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 18,9 тыс. грн в месяц. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость обновления экономики. Два года назад жители Украины в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн. Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период составила 31,6%.

Если же считать зарплаты в долларах, то окажется, что до уровня 2020 года Украина должна дойти только в этом году. Так, если в 2020-м украинцы в среднем зарабатывали 526 долларов, то уже в 2022-м этот показатель упал до 459 долларов. В 2023-м произошел значительный рост зарплат, однако из-за девальвации средний размер в долларовом эквиваленте составил по итогам года всего 489 долларов.

В 2024 году, если прогнозы средней зарплаты и курса доллара, которые заложены в бюджет на этот год, реализуются, средняя зарплата составит 536 долларов. Далее, даже в условиях девальвации гриви до 45 грн/$, средняя зарплата будет значительно расти даже в валютном эквиваленте.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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