Украинцы собираются массово увольняться: чем недовольно большинство и перечислят ли зарплаты

В Украине, как показывают результаты опросов, большинство работающих недовольны своими зарплатами и планируют увольняться, когда будет такая возможность. И хотя зарплаты значительно растут из-за дефицита кадров, они все же не удовлетворяют потребности работающих. Согласно последним оценкам правительства, средняя зарплата через три года достигнет отметки более 30 тыс. грн в месяц. В валютном эквиваленте украинцы смогут в среднем зарабатывать около 700 долларов.

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О том, как могут пересмотреть зарплаты в ближайшее время и чего хотят украинцы, читайте в материале OBOZ.UA.

Почему растут зарплаты и достаточно ли этого?

В Украине из-за дефицита кадров темпы роста зарплат опережают все прогнозные уровни. Сразу в трех сферах (строительство, гостинично-ресторанный бизнес и водный транспорт) зарплаты выросли за год более чем на 40%. Это едва ли не рекордный показатель за последние годы. Такая тенденция объясняется дефицитом кадров. Работодатели вынуждены платить больше, чтобы привлечь новых сотрудников.

Как говорится в отчете НБУ, предприятия и далее испытывают нехватку рабочей силы, что оказывает давление на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения. Хотя из-за отключения электроэнергии чувствуется сокращение экономической активности. "Количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось в июне (обычно они сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем", – говорится в отчете НБУ.

Несмотря на это, в охране, строительстве, на производстве до сих пор ощущается значительный дефицит сотрудников. Наблюдается стойкое увеличение количества вакансий. Количество ищущих работу незначительно возросло.

О значительном дефиците кадров рассказывают и представители бизнеса. К примеру, глава Ассоциации ресторанов и гостиниц Днепра Елена Булах в комментарии OBOZ.UA отметила: искать персонал стало втрое тяжелее. Многие женщины уехали за границу, а мужчины защищают страну в составе ВСУ. "Оставшиеся часто хотят неаргументированные зарплаты", – жалуется Булах. Работодателям приходится повышать зарплаты.

Отметим, по последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 18,9 тыс. грн в месяц. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость обновления экономики. Два года назад жители Украины в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн. Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период составила 31,6%.

Если же считать зарплаты в долларах, то окажется, что до уровня 2020 года Украина должна дойти только в этом году. Так, если в 2020-м украинцы в среднем зарабатывали 526 долларов, то уже в 2022-м этот показатель упал до 459 долларов. В 2023-м произошел значительный рост зарплат, однако из-за девальвации средний размер в долларовом эквиваленте составил по итогам года всего 489 долларов.

В 2024 году, если прогнозы средней зарплаты и курса доллара, которые заложены в бюджет на этот год, реализуются, средняя зарплата составит 536 долларов. Далее, даже в условиях девальвации гриви до 45 грн/$, средняя зарплата будет значительно расти даже в валютном эквиваленте.

Каким будет уровень зарплат в Украине через несколько лет?

В Украине, согласно обновленному макропрогнозу Кабмина, средняя зарплата в следующем году составит более 24,3 тыс. грн. С учетом уровня инфляции реальный уровень зарплат вырастет на 8,1%. Уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 28,2 тыс. грн, а в 2027-м – 32,5 тыс. грн.

Этот прогноз разработан с учетом бюджетной декларации, согласно которой минимальная зарплата должна быть заморожена на три года. Кстати, последнее решение не поддерживают в парламенте даже представители партии власти, избравшие правительство. Так, председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предложил изменения в бюджетную декларацию.

Если правительство планирует на три года заморозить минималку на уровне 8 тыс. грн, то Гетманцев озвучил следующий вариант:

в 2025-м минималку поднять до 8780 грн;

в 2026-м – до 9650 грн;

в 2027-м – до 10 420 грн.

В то же время минимальная пенсия будет расти таким образом: в следующем году – на 229 грн, до 2590 грн, в 2026-м – до 2846 грн, а в 2027-м – до 3074 грн. Как пояснил Гетманцев, с учетом прогноза инфляции, если не повышать соцстандарты, их размер в реальном измерении в последующие три года сократится более чем на 30%.

"Наиболее остро это предложение ударит по работникам бюджетной сферы (в частности, образования и медицины), где и на сегодняшний день наблюдается связанный с крайне низким уровнем оплаты труда значительный дефицит кадров, который с большой вероятностью, при условии фиксации зарплат на уровне декабря 2024 года, только усилится. Заморозка социальных стандартов и гарантий на три года приведет к углублению и без того значительному разрыву в доходах населения", – прокомментировал идею заморозить соцстандарты Гетманцев.

Средняя зарплата в долларах в следующем году может составить 542 доллара, а в 2026-м достичь отметки в 606 долларов. Учитывая, что в бюджетной декларации с 2026-го по 2027-й не ожидается девальвация гривни, средний размер зарплат через три года может составить уже 700 долларов.

Чего хотят украинцы от работы?

Согласно данным аналитического отчета Gradus Research, в Украине удовлетворены своей работой только 26% опрашиваемых. Из них "полностью удовлетворены" 4% и просто "удовлетворены" 22% опрошенных. Год назад количество довольных было на 8 п.п. выше. Недовольны своей работой 37% опрошенных – это наиболее популярный вариант ответа на вопросы. Из них "категорически недовольны" своей работой 10%, а просто "недовольны" – 27%.

Больше всего недовольных в восточных регионах (51%), а меньше всего – в Киеве (34%). Важнейшим фактором называют дружескую атмосферу (40%), отношения с руководителем (30%) и условия труда (29%). Больше украинцы недовольны своим доходом – 56% считают его недостаточным, 26% – категорически недостаточным. В сумме 82% украинцев недовольны своими доходами.

Средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы украинцев, составляет 32 404 грн в месяц. Эта сумма на 75% превышает фактическую среднюю зарплату респондентов, которая составляет 18 464 грн. Средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы украинцев, – 32 404 грн в месяц, свидетельствуют результаты опроса 4Service Group. При этом львиная доля опрошенных работников (63%) заявила о намерениях уволиться и искать лучшую работу в течение ближайших шести месяцев.

Низкие зарплаты, отсутствие перспектив карьерного роста, плохие условия труда – вот ключевые причины желания украинцев уволиться. Вместе с тем, по оценкам правительства, в Украине после окончания полномасштабной войны не будет хватать около 4 млн работников. Поэтому улучшение условий труда является одной из ключевых задач бизнеса. К тому же, чтобы компенсировать дефицит кадров, ежегодно придется привлекать около 300 тыс. рабочих из-за рубежа. Это могут быть как возвращающиеся домой беженцы, так и трудовые мигранты.