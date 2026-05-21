Уже официально: популярные польские магазины Pepco появятся в Украине

Польская сеть дискаунтеров Pepco официально подтвердила выход на украинский рынок. Компания планирует тестовый запуск магазинов в "тщательно отобранных регионах" Украины.

Об этом заявил генеральный директор группы Стивен Борхерт в отчете за первое полугодие 2026 финансового года, пишет Wiadomosci Handlowe. Борхерт отметил, что решение о запуске в Украине принялииз-за высокой узнаваемости бренда среди украинских покупателей.

"Мы начинаем осторожную попытку выхода в отдельные регионы Украины. Это рынок, где бренд Pepcoуже очень узнаваем и имеет значительный потенциал для развития группы в ближайшие годы", – заявил гендиректор Борхерт.

В то же время в Pepco отметили, что при открытии магазинов ключевым фактором будет безопасность работников. Ведь военные риски остаются актуальными.

Pepco специализируется на продаже недорогой одежды для всей семьи, товаров для дома, декора, детских вещей и сезонной продукции. По состоянию на 2026 год компания имеет более 4 тыс. магазинов в 18 странах и входит в состав Pepco Group. Ежемесячно Pepco обслуживает более 41 млн клиентов. Бренд уже работает в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и активно расширяет присутствие в Западной Европе.

Слухи о выходе Pepco на рынок Украины появились еще в начале апреля-2026. Тогда медиа и некоторые участники рынка утверждали, что уже шел поиск оптимальных локаций, а также велись переговоры с подрядчиками о проведении работ по обустройству на отдельных объектах.

Отмечалось, что открытие первых точек запланировано на 2026 год. Предварительно, речь шла о 5-10 магазинах.

Не только Украина: Pepco будет открывать сотни новых магазинов

В целом компания объявила о масштабном расширении по всей Европе. В 2027-2030 годах Pepco планирует открыть не менее 600 новых магазинов в странах Западной Европы. Фактически речь идет об удвоении нынешней сети в этом регионе.

По итогам первого полугодия 2026 финансового года группа получила 2,47 млрд евро выручки – это на 5% больше, чем годом ранее. Базовая EBITDA выросла на 17,5% – до 516 млн евро, а чистая прибыль после налогообложения подскочила более чем на 52%.

Основной бренд Pepco обеспечил 2,3 млрд евро дохода. В компании заявляют, что сеть демонстрирует шестой подряд квартал роста продаж.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем международная мультибрендовая сеть магазинов обуви SuperStep объявила о полном уходе с украинского рынка. Шесть магазинов прекратят работу в течение мая-июня 2026 года.

Кроме того, компания Inditex разорвала договоры аренды с торговыми центрами в Днепре, Харькове и Одессе. Это означает, что бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, которые принадлежат испанскому конгломерату, официально не вернутся в эти города.

