Уже официально: популярные польские магазины Pepco появятся в Украине
Польская сеть дискаунтеров Pepco официально подтвердила выход на украинский рынок. Компания планирует тестовый запуск магазинов в "тщательно отобранных регионах" Украины.
Об этом заявил генеральный директор группы Стивен Борхерт в отчете за первое полугодие 2026 финансового года, пишет Wiadomosci Handlowe. Борхерт отметил, что решение о запуске в Украине принялииз-за высокой узнаваемости бренда среди украинских покупателей.
"Мы начинаем осторожную попытку выхода в отдельные регионы Украины. Это рынок, где бренд Pepcoуже очень узнаваем и имеет значительный потенциал для развития группы в ближайшие годы", – заявил гендиректор Борхерт.
В то же время в Pepco отметили, что при открытии магазинов ключевым фактором будет безопасность работников. Ведь военные риски остаются актуальными.
Слухи о выходе Pepco на рынок Украины появились еще в начале апреля-2026. Тогда медиа и некоторые участники рынка утверждали, что уже шел поиск оптимальных локаций, а также велись переговоры с подрядчиками о проведении работ по обустройству на отдельных объектах.
Отмечалось, что открытие первых точек запланировано на 2026 год. Предварительно, речь шла о 5-10 магазинах.
Не только Украина: Pepco будет открывать сотни новых магазинов
В целом компания объявила о масштабном расширении по всей Европе. В 2027-2030 годах Pepco планирует открыть не менее 600 новых магазинов в странах Западной Европы. Фактически речь идет об удвоении нынешней сети в этом регионе.
По итогам первого полугодия 2026 финансового года группа получила 2,47 млрд евро выручки – это на 5% больше, чем годом ранее. Базовая EBITDA выросла на 17,5% – до 516 млн евро, а чистая прибыль после налогообложения подскочила более чем на 52%.
Основной бренд Pepco обеспечил 2,3 млрд евро дохода. В компании заявляют, что сеть демонстрирует шестой подряд квартал роста продаж.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем международная мультибрендовая сеть магазинов обуви SuperStep объявила о полном уходе с украинского рынка. Шесть магазинов прекратят работу в течение мая-июня 2026 года.
Кроме того, компания Inditex разорвала договоры аренды с торговыми центрами в Днепре, Харькове и Одессе. Это означает, что бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, которые принадлежат испанскому конгломерату, официально не вернутся в эти города.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!