АМКУ заблокировал счета двух фармдистрибьюторов: под арестом компании, контролирующие 80% рынка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заблокировал счета дистрибьютора лекарств "Оптима-Фарм" и частично ограничил деятельность "БаДМ", которые вместе контролируют около 80% рынка дистрибуции лекарств в Украине. Отмечается, что это может повлиять на стабильность поставок медикаментов и создать риски для рынка, хотя сейчас компании продолжают работу.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники. По имеющейся информации, исполнительное производство в отношении "Оптима-Фарм" было открыто 22 апреля 2026 года.

Его инициировал отдел принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы. В рамках этого производства были заблокированы счета компании в ключевых финансовых учреждениях:

Государственная казначейская служба Украины;

Укрэксимбанк;

Ощадбанк.

Что касается БаДМ, его счета остаются частично заблокированными еще с декабря 2025 года. В определенный момент компания даже не могла полноценно рассчитываться с поставщиками. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, компания имеет возможность получать средства от клиентов и пользоваться ими, однако часть денег по-прежнему находится под арестом.

Фактически речь идет о двух крупнейших дистрибьюторах лекарств в Украине. Вместе "Оптима-Фарм" и "БаДМ" обеспечивают около 80% поставок медикаментов в аптеки и медицинские учреждения.

Любые финансовые ограничения для этих компаний могут повлиять на логистику поставок лекарств и создать задержки в доставке препаратов. Пока речь не идет о полной остановке работы, но риски для стабильности рынка очевидны. АМКУ традиционно вмешивается в случаях, когда есть подозрения о нарушении конкуренции или других экономических злоупотреблений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АМКУ рассматривает дела против 155 субъектов хозяйствования, которые входят в состав пяти крупнейших аптечных сетей страны. Речь идет о возможных антиконкурентных согласованных действиях, которые могут привести к ограничению конкуренции на рынке лекарственных средств.

