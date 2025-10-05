Скандал на рынке лекарств: АМКУ начал расследование против пяти крупнейших аптечных сетей

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела против 155 субъектов хозяйствования, которые входят в состав пяти крупнейших аптечных сетей страны. Речь идет о возможных антиконкурентных согласованных действиях, которые могут привести к ограничению конкуренции на рынке лекарственных средств. Дело открыто в соответствии с пунктом 1 статьи 50 и части первой статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

По данным Комитета, по состоянию на июль 2025 года группы аптек "АНЦ", "Доброго дня", "9-1-1", "Подорожник" и "Желаем здоровья" контролируют 64% розничного товарооборота и 42% всех аптечных точек страны – это более 7700 мест продажи. В ведомстве считают, что такая концентрация дает сетям возможность влиять на ценообразование и доступность лекарственных препаратов.

Возможное ограничение производителей

Как выяснили антимонопольщики, с февраля 2025 года выявлена тенденция к уменьшению реализации лекарств трех украинских фармпроизводителей именно в аптеках пятерки крупнейших сетей. Спрос на эти препараты оставался стабильным, однако их присутствие в продаже уменьшилось. Это, по мнению специалистов, может свидетельствовать о согласованных действиях аптек, которые ограничили продажу продукции конкретных производителей.

Комитет подчеркивает, что такие действия потенциально ведут к устранению или недопущению конкуренции, а также могут создать искусственный дефицит на рынке отдельных препаратов.

Фармацевтическое противостояние

Конфликт между аптечными сетями и производителями в Украине продолжается уже несколько месяцев. В марте 2025 года вспыхнул громкий скандал, когда пять крупнейших аптечных сетей отказались продавать продукцию компании "Дарница". На тот момент они занимали около 70% рынка.

В "Дарнице" заявили, что аптеки сделали это после прекращения выплат маркетинговых платежей. Руководство предприятия сообщило, что из-за блокирования продаж производство оказалось под угрозой остановки – склады были заполнены на 95%, а продажи фактически остановились. Предприятие объявило о сокращении 11% персонала и уменьшении зарплат остальным работникам.

Аптечные сети в ответ назвали свои действия "обычными рыночными механизмами". Они объяснили, что "Дарница" установила слишком высокую отпускную цену, поэтому сетям выгоднее работать с другими поставщиками.

Между тем эксперты рынка считают, что дело, начатое АМКУ, может стать одним из самых масштабных в фармацевтической отрасли за последние годы. Оно определит, смогут ли аптечные сети и в дальнейшем контролировать большинство рынка, или государство обяжет их изменить правила игры.

Есть ли шансы у "Дарницы"

В компании "Дарница" заявляют, что действия аптечных сетей имеют признаки картельного сговора и намерены официально обратиться в Антимонопольный комитет. Но эксперты сомневаются, что фармпроизводитель сможет доказать свою правоту. По словам экономиста Александра Иваненко, аптеки являются лишь конечным звеном в цепочке "производитель – дистрибьютор – аптека" и самостоятельно определяют, какие препараты выгоднее закупать. Он иронично отметил, что обвинение аптек в монополизме выглядит так же странно, как если бы производитель подал иск против покупателей за отказ покупать его товар.

При этом эксперты напоминают: правительство еще в феврале 2025 года ограничило максимальную торговую наценку для аптек до 35%, а для дистрибьюторов – до 8%. В то же время прибыль производителей государство не контролирует, ведь себестоимость лекарств определить сложно. Это создает дополнительные риски для прозрачности рынка и оставляет поле для спекуляций между всеми участниками фармацевтической цепи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на украинском фармацевтическом рынке продолжается масштабный передел. Пока аптеки боролись с производителями, дистрибьюторы (занимаются распространением лекарств) оставались в тени. Две крупнейшие компании-дистрибьюторы, как удалось установить Антимонопольному комитету, синхронно и, вероятно, согласованно повышали цены.

