Акциз на сигареты вырастет не в октябре: украинцев предупредили, когда подорожает табак

Говорить о том, что акциз на сигареты в Украине будет начисляться в евро уже с октября, рано даже несмотря на то, что это прописано в проекте государственного бюджета на 2025 год. Предварительно должен быть принят соответствующий законопроект.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он упрекнул СМИ, утверждающих, что акциз на сигареты должен быть рассчитан в евро, а не в гривнах, начиная с 1 октября 2024 года.

"На всякий случай напомню, что акцизы меняются все же Налоговым кодексом и отдельный законопроект по ним еще не принят в целом. Да и бюджет тоже… Хотя последний заработает вообще со следующего года. Потому немного преждевременно новость дали", – отметил Железняк.

Новые акцизы на табак

Впрочем, в законопроекте №12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" действительно зафиксированы акцизные ставки в евро, а не в гривнах. Ожидается, что рост произойдет в 2025 году. Соответственно, не исключено, что вырастет цена на сигареты и в розничной продаже.

Норма о росте акцизов заложена в проект бюджета на 2025 год. Согласно пояснительной записке к документу:

В 2025 году планируется увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% – с 47 до 58 евро за 1000 штук.

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% – с 63,45 до 78 евро за 1 000 штук.

С 1 октября 2024 года ставки будут рассчитываться не в гривнах, а в евро.

В целом пересмотр ставок акцизного налога на табачные изделия должен принести госбюджету 27,1 млрд грн дополнительных доходов. В частности:

повышение ставок акцизного налога на табачные изделия – 22,6 млрд грн;

налог на добавленную стоимость от увеличения налогооблагаемой базы (ставок акциза) – 4,5 млрд грн.

Но следует учитывать, что даже в случае принятия такой меры мгновенно цены на сигареты не возрастут, поскольку продавцы традиционно имеют значительные запасы и поэтому не пересматривают стоимость сигарет сразу после повышения акцизов. Как показал опыт прошлых лет, удорожание растягивается на весь год.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, по утвержденному Кабмином проекту государственного бюджета на 2025 год, все внутренние поступления бюджета будут направлены на оборону и безопасность. Смета снова будет дефицитной – на 1,6 трлн грн, что является новым максимумом.

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