Акционеров Tesla шантажируют увольнением Маска: почему миллиардер может уйти

13 июня в компании Tesla состоится голосование, по результатам которого ее генеральному директору Илону Маску могут выплатить премию в размере $56 млрд. Если акционеры не поддержат эту инициативу, Маск может уйти из компании.

Об этом председательница совета директоров Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров в письме. Копию документа направили также Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Илон – нетипичный руководитель, а Tesla – нетипичная компания, поэтому типичный способ вознаграждения топ-руководства компании не приведет Tesla к высоким результатам. Чтобы мотивировать кого-то вроде Илона, требуется нечто иное", – считает Денхолм.

В то же время, она настаивает на том, что эта выплата – не о деньгах, а признании взноса Маска и о проявлении уважения к нему. Таким образом, компания может мотивировать его.

"Нам всем известно, что Илон – один из самых богатых людей на планете. Он останется таковым, даже если Tesla откажется от обязательств, взятых на себя в 2018 году", – добавила глава совета директоров компании.

В то же время, если акционеры не проголосуют за столь существенную выплату, CEO компании может уйти в "другие места, где он может внести невероятный вклад в мир". "Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla на благо вас, наших владельцев", – пишет Робин Днхолм.

"Мы все взяли на себя обязательства перед Илоном. Илон выполнил свое обязательство и принес огромную пользу нашим акционерам. Выполнение наших обязательств перед Илоном демонстрирует, что мы поддерживаем его видение Tesla и признаем его выдающиеся достижения – это то, что будет мотивировать его продолжать создавать ценность для акционеров", – говорится в письме.

Премия колоссальных масштабов для Маска была одобрена акционерами Tesla в 2018 году, но в январе 2024-го суд штата Дэлавер аннулировал это решение, назвав его "глубоко ошибочным". В ответ на это совет директоров выставил инициативу на повторное голосование.

Как сообщает Reuters, некоторые консультационные фирмы рекомендуют акционерам голосовать против щедрой выплаты. По состоянию на май около 25% акционеров уже проголосовали – 80% из них поддержали премирование гендиректора.

Стоит отметить, что сам Илон Маск владеет 13% акций Tesla, но добивается расширения своего пакета до 25%. Это увеличит его контроль над компанией и позволит усилить разработку в области искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей.

Также ранее OBOZ.UA писал, что Илон Маск сообщил о дополнительной услуге для владельцев Tesla. За $2 тыс. в электромобилях Tesla Model Y Standard Range можно будет увеличить запас хода, что позволит проезжать на одном заряде почти на 100 км больше.

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