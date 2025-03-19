Акции украинских компаний "рухнули" после переговоров Трампа и Путина: что происходит на крупных биржах

После публикации сообщений о результатах второго разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах значительно упали. Причиной же стало то, что при общих положительных словах о прогрессе в переговорах договоренность о прекращении огня не была достигнута.

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До этого же котировки украинских акций существенно росли, сообщает "Интерфакс-Украина". По состоянию же на 12:10 по Киеву, на Варшавской бирже отмечается:

акции агрохолдинга "Агротон" с землей у фронта подешевели на 8,01%;

Milkiland – на 7,33%;

Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами – на 7,3%;

KSG-Agro – на 4,62%;

крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" – на 2,29%.

"Только акции агрохолдинга ИМК показали рост на 4,17%", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, на Лондонской бирже, "где нет такого влияния розничных инвесторов", курс акций крупнейшего украинского производителя курятины – агрохолдинга МХП – с утра снизился на 2,16%. А акции горно-рудной компании Ferrexpo – на 12,01%.

"Правда, компания в этот день выпустила еще и годовой отчет с ростом убытков и сообщения об инициировании международного арбитража из Украины через 49% акций Полтавского ГОКа", – уточнили аналитики.

Кроме того, отмечается, котировки суверенных украинских еврооблигаций, по данным Франкфуртской фондовой биржи, упали на 1,3-2,6%. А ВВП-варранты подешевели на 0,25%.

Трамп хочет наладить торговлю с Кремлем

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил о стремлении наладить торговлю с Россией – потому что та владеет ценными ресурсами (в том числе большими залежами редкоземельных минералов) и значительными территориями. При этом он выразил мнение, что сама Россия хотела бы найти общий язык с США.

"С Россией у нас не так много торговли, как хотелось бы и нам, и им. У них есть очень ценные для нас вещи – в том числе очень большие объемы редкоземельных металлов. У них есть большой кусок земли, фактически самый большой в мире. У них есть то, что мы могли бы использовать", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина остро нуждается в рабочей силе – особенно это станет актуальным после войны, когда стране нужно будет восстанавливать свой экономический потенциал. По оценкам Министерства национального единства, чтобы удвоить свой ВВП Украине понадобится дополнительно 4,5 млн людей.

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