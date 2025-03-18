Украина остро нуждается в рабочих: нужны миллионы людей

Украина остро нуждается в рабочей силе – особенно это станет актуальным после войны, когда стране нужно будет восстанавливать свой экономический потенциал. По оценкам же министерства национального единства, для того, чтобы удвоить свой ВВП Украине понадобятся дополнительные 4,5 млн людей.

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Об этом сообщил глава министерства Алексей Чернышов, передает BBC Украина. Он отметил: по прогнозу ООН, до конца текущего столетия население Украины сократится до 15 млн человек. Что, подчеркнул министр, никого "не устраивает".

"Более того, чтобы нам думать о удвоении нашего ВВП после завершения войны [...] нам нужны рабочие руки. Нам нужно дополнительно 4,5 млн человек, которые будут работать", – сказал он. Не уточнив, впрочем, каким образом государство будет искать для себя рабочих.

В целом же, подчеркнул Чернышов, тренд по пирамиде рождаемости и смертности в Украине складывается отрицательно. По его словам, ежегодно в стране:

рождаются 150 тыс. детей;

450 тыс. людей умирают.

"Минус 300 тысяч в год. Это население, вы знаете, областного центра, если прямо сказать. Поэтому очевидно, что мы должны вмешиваться всю ситуацию и ее изменять", – резюмировал министр.

Почти половина украинцев за границей не знает, вернется ли

Ранее же Чернышов отмечал: каждый третий украинец, уехавший после начала полномасштабного вторжения России, готов вернуться домой, но еще больше из них размышляют над этим. Их решение зависит от экономического обновления, реформ и развития страны.

При этом он признал, что у правительства нет рычагов влияния на украинцев за границей. То есть насильно их вернуться не заставят.

"Мы ожидаем, и наши исследования говорят о том, что около 30% украинцев готовы и хотят вернуться домой в Украину. В течение полугода после того, как будет достигнут постоянный мир, также будут гарантии безопасности. Также мы понимаем, что примерно 30%, остальные 30% уже приняли решение о планировании своей будущей жизни в странах Евросоюза", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, на возвращение выехавших за границу граждан после 24 февраля 2022 года из государственного бюджета потратят 150 млн грн. Средства были предусмотрены Министерству экономики на 2025 год по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействию их возвращению в Украину".

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