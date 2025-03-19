Трамп хочет наладить торговлю с Кремлем: чем его заинтересовала Россия

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении наладить торговлю с Россией – потому что та владеет ценными ресурсами (в том числе большими залежями редкоземельных минералов) и значительными территориями. При этом он выразил мнение, что сама Россия хотела бы найти общий язык с США.

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Об этом Трамп сказал интервью The Ingraham Angle на Fox News. Он отметил: сами США уже стали "совсем другой страной, чем были всего несколько месяцев назад".

"С Россией у нас не так много торговли, как хотелось бы и нам, и им. У них есть очень ценные для нас вещи – в том числе очень большие объемы редкоземельных металлов. У них есть большой кусок земли, фактически самый большой в мире. У них есть то, что мы могли бы использовать", – сказал Трамп.

Экономика России на грани

В то же время, отмечают аналитики Reuters, в самой России пытаются создать видимость стабильности своей экономики, хотя на самом деле она слишком перегрелась. Результатом этого, отмечается, станет то, что после окончания войны в РФ может произойти дефолт.

Дело в том, подчеркивается, что согласно официальным данным, военные расходы РФ составляют 8% ВВП и 40% федерального бюджета. И это без учета всех военных расходов, связанных с обороной.

Вместе с тем, отмечается, если Путин сочтет прекращение боевых действий временным или использует перемирие, чтобы собрать ресурсы для будущих нападений на Восточную Европу, эти цифры не сильно уменьшатся.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в условиях растущих расходов на войну, международного санкционного давления и снижающихся цен на нефть экономику России может накрыть гиперинфляция. При этом предотвратить этот сценарий у властей страны шансов практически нет, так как они использовали уже все защитные механизмы.

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