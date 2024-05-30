ЕС больше не будет получать российский газ через Украину: когда остановят транзит

Европейский Союз (ЕС) не намерен просить Украину пересмотреть транзитное соглашение с российским "Газпромом" по истечении его срока в декабре 2024 года. За время полномасштабной агрессии России Европа нашла альтернативные маршруты поставки газа, что позволяет обойтись без продления контракта с "Газпромом".

Об этом заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, сообщает PAP. "Мы нашли альтернативные пути поставок, и с нашей стороны нет нужды просить Украину начинать какие-либо переговоры с российскими компаниями", – подчеркнула Симсон.

По ее словам, Европа уже более двух лет готовится к завершению действия соглашения, которое было продлено в 2019 году на пять лет. Контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" предусматривает транспортировку 40 миллиардов кубометров газа в год и его окончание усложнит выполнение обязательств перед Австрией, Словакией и Венгрией, а также поставки в Приднестровье.

ЕС активно работал над диверсификацией маршрутов поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. В 2023 году страны ЕС получили транзитом через Украину только 14 миллиардов кубометров российского газа, тогда как общая поставка из РФ в ЕС упала на 71% за последние два года.

В 2023 году на российский газ приходилось только 15% от общего объема импорта газа по сравнению с 45% в 2021 году. "Мы успешно прошли отопительный сезон. Уже сейчас пора начинать готовиться к следующей зиме ", – заявила Симсон. Она также отметила, что ЕС рассчитывает на продолжение мер по сокращению поставок российского сжиженного газа.

Отказ от российского газа также способ поддержать Украину и помочь ее интеграции в энергетический рынок ЕС. Европейский Союз планирует использование украинских газовых хранилищ и их присоединение к "вертикальному газовому коридору" (Украина – Молдова – Словакия, Венгрия, Румыния – Греция), что обеспечит поставки газа из Азербайджана и поможет с хранением сжиженного газа, полученного через LNG-терминалы в Средиземном. море.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство России поручило "Газпрому" не выплачивать дивиденды за 2023 год из-за убытков компании, которые впервые за 25 лет составили 629 миллиардов рублей. Это решение повлекло за собой обвал акций компании на Московской бирже, уменьшив их стоимость почти на 6%.