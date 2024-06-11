Активно ищут на работу: каких вакансий в Украине больше всего

В мае украинские работодатели чаше всего искали специалистов сферы обслуживания. Более того, по сравнению с апрелем, количество таких вакансий выросло на 3%. В целом же лидером по приросту вакансий стала сфера охраны и безопасности – благодаря вакансиям в Силах обороны.

Также часто искали представителей рабочих специальностей, рассказали OBOZ.UA в крупном кадровом портале. Там отметили: по сравнению с апрелем, количество таких вакансий увеличилось на 1%.

На третьем месте по востребованности – специалисты сферы продаж. Однако, подчеркивается, в мае количество таких вакансий сократилось на 2%. Далее идут сферы:

розничная торговля, +2%;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм, +3%;

логистика, состав, внешнеэкономическая деятельность, +5%;

администрация, руководство среднего звена, -0,5%;

транспорт, автобизнес, +2%;

медицина, фармацевтика, +1%;

бухгалтерия, аудит, -0,2%.

Каких вакансий стало больше

В целом же в мае в Украине увеличилось количество вакансий в сфере охраны и безопасности – благодаря вакансиям в Силах обороны. Также значительный прирост произошел в категории Управление персоналом, HR.

"Видим, что работодатели ищут специалистов по найму накануне лета, традиционно считающегося низким сезоном на рынке труда. Вероятно, дефицит кадров заставляет компании не останавливать процессы рекрутинга даже летом", – отметили аналитики.

Кроме того, отметили они, стало больше работы и в категориях "сфера обслуживания", "гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "строительство, архитектура". Что характерно для летнего сезона.

"Еще одна сезонная тенденция – увеличение количества вакансий для студентов (+6% к апрелю) и людей без опыта (+4%). Аналитика также показывает, что дефицит кадров побуждает работодателей быть более гибкими и шире смотреть на рынок труда. Так что они все чаще предлагают вакансии ветеранам (+14%), людям с инвалидностью (+11%), пенсионерам (+19%)", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине все более популярной становится удаленная работа. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 60 тыс. грн.

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