Аграрный академик оказался тайным землевладельцем: на связанную компанию он оформил автопарк и тысячи земельных участков 

Президент Национальной аграрной академии наук, ученый, лауреат госпремии Ярослав Гадзало мог незаконно получать около 20 млн долларов в год, разграбляя земельный фонд академии, подозревают в СБУ. При этом OBOZREVATEL удалось найти связанную с ним компанию, на которую оформлены более 3 тыс. земельных участков.

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Как говорится в публикации, Галине Гадзало, супруге академика, принадлежит 50,01% компании "Украгроимпекс", остальные 49,99% в собственности Богдана Гребенко. Компания владеет всего одним объектов недвижимости и одним земельным участком (Львовская область, Городок, ул. Перемишльская, 44б). По этому же адресу зарегистрирована еще одна компания Гребенко – "Наукова". На нее оформлено имущество на миллиарды гривен.

В собственности компании 8 автомобилей, в том числе Land Rover Defebder 2022 года выпуска (стоимость составляет около 100 тыс. долларов), Mercedec-Benz V 300 D 2022 года выпуска (цена около 120 тыс. долларов). Также на компанию оформлено 5 домов и 3421 (!) земельный участок. Ежегодная выручка (речь идет только об официальных цифрах), по данным Youcontrol cоставляет 117,5 млн грн.

Реальным владельцем "Наукова" является академик Гадзало, уверены правоохранители. Нам удалось достать материалы еще одного уголовного производства в отношении ученого. В нем говорится, что президент НААН Украины требовал взятку в 4 млн грн от руководства предприятия "Батькивщина". За эти деньги он обещал предоставить возможность обрабатывать земли госпредприятия "Таврия".

В материалах говорится, что взятку должны перевести на счета "подконтрольной президенту НААН компании" – для чего предоставили реквизиты компании "Наукова". То есть фактически Гадзало, как уверяют силовики, собирал взятки на компанию, которая зарегистрирована в доме, принадлежащей его супруги.

Как писал OBOZREVATEL:

– 22 июля стало известно, что скандальному бывшему одесскому военному Евгению Борисову объявили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. В общей сложности фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

– Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам прокомментировал расследование, касающееся вероятных преступлений Борисова. Он отметил, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться.

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