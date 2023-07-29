Тысячи земельных участков, элитные авто и скрытая империя: аграрный академик оказался крупным латифундистом

СБУ обыскало дом президента Национальной академии аграрных наук. Его подозревают в краже 145 тыс. га земли. OBOZREVATEL удалось обнаружить компанию, которая вероятно принадлежит ученому. На нее оформлены тысячи земельных участков, дома и элитные авто.

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Подробнее о схемах и масштабах возможных хищений – читайте в материале.

Академик-латифундист: кто такой Гадзало

Президент Национальной аграрной академии наук, ученый, лауреат госпремии Ярослав Гадзало мог незаконно получать около 20 млн долларов в год, разграбляя земельный фонд академии. Во всяком случае, в этом его подозревают детективы НАБУ, которые вечером 27 июля провели обыски у ученого. Гадзало – один из самых скандальных и в то же время влиятельных украинских академиков.

Счетная палата еще в 2020-м опубликовала аудит академии. Тогда аудит показал: НААН имеет 465 тыс. га земли. Но в кадастр они внесли всего 320 тыс. га (69%), еще 145 тыс. га "пропали". Кроме того, академия всего за два года с нарушениями использовала 2,4 млрд грн. Также аудит изучил урожайность земель, которые находятся в государственной собственности. Оказалось, что она практически на треть меньше, чем на земле, которая находится в частной собственности. Либо треть урожая (а это миллиарды гривен) разворовывали, либо в государственном управлении эффективность была в разы ниже.

OBOZREVATEL проанализировал реестр судебных решений. В отношении Ярослава Гадзало расследования проводят уже в течение пяти лет, при этом все это время академик оставался на свободе и мог влиять на ход расследования.

К примеру, в рамках уголовного производства №42020150000000004 расследуют взятку Гадзало, которую он якобы получил в виде автомобиля Volksvagen Touareg 2019-го. Автомобиль находился в собственности "Ник Агро" и его передали якобы для того, чтобы Гадзало поспособствовал в получении вакантной должности академика.

"Получил неправомерную выгоду за включение директора Государственного предприятия опытного хозяйства "Агрономия" института садоводства НААН Украины в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и последующую передачу соответствующих материалов по указанному вопросу на рассмотрение Президиума НААН", – говорится в материалах судебного дела.

Еще одно производство касается воровства элитных земель под Киевом (село Гатное). Здесь участки Нацакадемии, которые должны были использовать в исследовательских целях, раздали частным лицам (среди которых по версии следствия и родственники Гадзало).

"Роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а затем оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц", – говорится в сообщении НАБУ.

OBOZREVATEL нашел скрытую компанию Гадзало

Галине Гадзало, супруге академика, принадлежит 50,01% компании "Украгроимпекс", остальные 49,99% в собственности Богдана Гребенко. Компания владеет всего одним объектов недвижимости и одним земельным участком (Львовская область, Городок, ул. Перемишльская, 44б). По этому же адресу зарегистрирована еще одна компания Гребенко – "Наукова". На нее оформлено имущество на миллиарды гривен.

В собственности компании 8 автомобилей, в том числе Land Rover Defebder 2022 года выпуска (стоимость составляет около 100 тыс. долларов), Mercedec-Benz V 300 D 2022 года выпуска (цена около 120 тыс. долларов). Также на компанию оформлено 5 домов и 3421 (!) земельный участок. Ежегодная выручка (речь идет только об официальных цифрах), по данным Youcontrol cоставляет 117,5 млн грн.

Реальным владельцем "Наукова" является академик Гадзало, уверены правоохранители. Нам удалось достать материалы еще одного уголовного производства в отношении ученого. В нем говорится, что президент НААН Украины требовал взятку в 4 млн грн от руководства предприятия "Батькивщина". За эти деньги он обещал предоставить возможность обрабатывать земли госпредприятия "Таврия".

В материалах говорится, что взятку должны перевести на счета "подконтрольной президенту НААН компании" – для чего предоставили реквизиты компании "Наукова". То есть фактически Гадзало, как уверяют силовики, собирал взятки на компанию, которая зарегистрирована в доме, принадлежащей его супруги.

Как в собственности компании оказалось 3421 земельный участок – предстоит выяснить правоохранителям. При этом замешаны в махинациях не только сотрудники аграрной академии наук, но и правоохранители. Некоторые из них, к примеру, получили участки земли с помощью Гадзало в пригороде столицы.