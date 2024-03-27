"Киевстар" меняет тарифы: какие подорожают и на сколько
Украинский мобильный оператор "Киевстар" готовит обновление ряда своих тарифов. Причем как их наполнения, так и стоимости. В частности, сообщается о подорожании предложений на 25-55 грн: к примеру, Love UA – на 50 грн, с 150 до 200 грн, а "Без границ lite" – на 25 грн, с 75 до 100 грн.
Об изменениях рассказали в самой компании. Там отметили: они будут касаться тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше.
Причин же для изменений там назвали две. Это:
- намерение "предложить абонентам больше возможностей для общения с родными";
- желание "инвестировать в расширение и киберзащиту".
Что изменится в наполненности тарифов
Как рассказали в "Киевстаре", обновленные тарифы будут предусматривать дополнительные минуты для звонков на другие сети. А также:
- дополнительные гигабайты мобильного интернета;
- дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах, – т. н. "суперсилы";
- возможность пользоваться условиями тарифа за границей.
"Также мы унифицируем условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS, после использования тарифных объемов. К примеру, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 Мб, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток", – рассказали в "Киевстаре".
Когда изменения вступят в силу
- Для некоторых тарифов передоплаты – с 9 апреля 2024 года.
- Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – с 1 мая 2024 года.
Как подорожают тарифы
В свою очередь, эксперты независимого сообщества MZU – "Мобильная Связь Украины" сообщают, что в рамках изменений условий тарифов сразу ряд предложений подорожает. Рост стоимости, в зависимости от тарифа, составит 25-55 грн. В частности:
- тариф Твой Новый подорожает на 45 грн – с 55 до 100 грн;
- Без границ lite – на 25 грн, с 75 до 100 грн;
- Киевстар Комфорт 2018 – на 50 грн, с 100 до 150 грн;
- Твой Любимый – на 55 грн, с 95 до 150 грн;
- Киевстар Комфорт – на 40 грн, с 135 до 175 грн;
- Мир на связи – на 50 грн, с 125 до 175 грн;
- Киевстар Всегда Онлайн 2019 – на 50 грн, с 125 до 175 грн;
- Киевстар онлайн+ 2019 – на 50 грн, с 125 до 175 грн;
- Безлим Соцсети – на 40 грн, с 135 до 175 грн;
- Твой Прорывной – на 40 грн, с 135 до 175 грн;
- "Смачний" – на 50 грн, с 125 до 175 грн;
- "Смачний 2020" – на 50 грн, с 150 до 200 грн;
- Общение без границ – на 40 грн, с 160 до 200 грн;
- Love UA – на 50 грн, с 150 до 200 грн;
- Онлайн без границ – на 50 грн, с 175 до 225 грн;
- Твой Выбор – на 50 грн, с 175 до 225 грн;
- Общение без границ 2019 – на 50 грн, с 225 до 275 грн;
- Развлечения без границ – на 50 грн, с 225 до 275 грн;
- Безлим Видео – на 50 грн, с 250 до 300 грн;
- Твой Оптимум – на 50 грн, с 250 до 300 грн;
- Максимальный Безлим+ 2019 – на 50 грн, с 250 до 300 грн;
- "Смачний Безлім" – на 50 грн, с 150 до 200 грн;
- Дайте Еще! – на 50 грн, с 200 до 250 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем мобильный оператор Vodafone уже повысил стоимость ряда своих тарифных предложений. Так, с 22 февраля SuperNet Start стал стоить 200 грн/месяц вместо предыдущих 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн. Причина – рост затрат на поддержку и восстановление сети.
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