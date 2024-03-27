"Киевстар" меняет тарифы: какие подорожают и на сколько

Украинский мобильный оператор "Киевстар" готовит обновление ряда своих тарифов. Причем как их наполнения, так и стоимости. В частности, сообщается о подорожании предложений на 25-55 грн: к примеру, Love UA – на 50 грн, с 150 до 200 грн, а "Без границ lite" – на 25 грн, с 75 до 100 грн.

Об изменениях рассказали в самой компании. Там отметили: они будут касаться тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше.

Причин же для изменений там назвали две. Это:

намерение "предложить абонентам больше возможностей для общения с родными";

желание "инвестировать в расширение и киберзащиту".

Что изменится в наполненности тарифов

Как рассказали в "Киевстаре", обновленные тарифы будут предусматривать дополнительные минуты для звонков на другие сети. А также:

дополнительные гигабайты мобильного интернета;

дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах, – т. н. "суперсилы";

возможность пользоваться условиями тарифа за границей.

"Также мы унифицируем условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS, после использования тарифных объемов. К примеру, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 Мб, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток", – рассказали в "Киевстаре".

Когда изменения вступят в силу

Для некоторых тарифов передоплаты – с 9 апреля 2024 года.

Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – с 1 мая 2024 года.

Как подорожают тарифы

В свою очередь, эксперты независимого сообщества MZU – "Мобильная Связь Украины" сообщают, что в рамках изменений условий тарифов сразу ряд предложений подорожает. Рост стоимости, в зависимости от тарифа, составит 25-55 грн. В частности:

тариф Твой Новый подорожает на 45 грн – с 55 до 100 грн;

Без границ lite – на 25 грн, с 75 до 100 грн;

Киевстар Комфорт 2018 – на 50 грн, с 100 до 150 грн;

Твой Любимый – на 55 грн, с 95 до 150 грн;

Киевстар Комфорт – на 40 грн, с 135 до 175 грн;

Мир на связи – на 50 грн, с 125 до 175 грн;

Киевстар Всегда Онлайн 2019 – на 50 грн, с 125 до 175 грн;

Киевстар онлайн+ 2019 – на 50 грн, с 125 до 175 грн;

Безлим Соцсети – на 40 грн, с 135 до 175 грн;

Твой Прорывной – на 40 грн, с 135 до 175 грн;

"Смачний" – на 50 грн, с 125 до 175 грн;

"Смачний 2020" – на 50 грн, с 150 до 200 грн;

Общение без границ – на 40 грн, с 160 до 200 грн;

Love UA – на 50 грн, с 150 до 200 грн;

Онлайн без границ – на 50 грн, с 175 до 225 грн;

Твой Выбор – на 50 грн, с 175 до 225 грн;

Общение без границ 2019 – на 50 грн, с 225 до 275 грн;

Развлечения без границ – на 50 грн, с 225 до 275 грн;

Безлим Видео – на 50 грн, с 250 до 300 грн;

Твой Оптимум – на 50 грн, с 250 до 300 грн;

Максимальный Безлим+ 2019 – на 50 грн, с 250 до 300 грн;

"Смачний Безлім" – на 50 грн, с 150 до 200 грн;

Дайте Еще! – на 50 грн, с 200 до 250 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем мобильный оператор Vodafone уже повысил стоимость ряда своих тарифных предложений. Так, с 22 февраля SuperNet Start стал стоить 200 грн/месяц вместо предыдущих 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн. Причина – рост затрат на поддержку и восстановление сети.

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