93,6% электронных сигарет в Украине продаются нелегально – исследование Кантар

В категории электронных сигарет в целом доля нелегальной продукции составляет 93.6%. Самый высокий уровень нелегальности – в сегменте одноразовых устройств и сигарет с многоразовыми картриджами, где доля нелегальной продукции приближается к 100%.

Об этом говорится в отчете компании Kantar Ukraine.

Самый высокий уровень нелегальной продукции зафиксирован среди одноразовых электронных сигарет — почти 99%. В сегменте электронных сигарет со сменными многоразовыми картриджами доля нелегальной продукции составляет 97%. В категории со сменными одноразовыми картриджами около 89% продукции находится в тени. среди устройств со встроенным резервуаром — более 81% продукции является нелегальной.

Структура рынка электронных сигарет, согласно исследованию Кантар, выглядит следующим образом:

- одноразовые электронные сигареты – 28%

- электронные сигареты со сменными одноразовыми картриджами – 15%

- электронные сигареты с многоразовыми картриджами – 39%

- электронные сигареты со встроенным резервуаром – 18%

По данным исследования, 75% украинцев чаще всего покупают электронные сигареты офлайн. Остальное составляет онлайн-торговля.

Основным признаком нелегальных электронных сигарет в целом в Украине является вкус, отличный от табачного (61%). Также более 25% продуктов на рынке имеют несоответствующий объем картриджа/количество затяжек и/или тип жидкости. Как минимум, каждый пятый продукт не имеет указания уровня никотина на упаковке / флаконе / картридже или продукте. Лишь 50% электронных сигарет на рынке имеет акцизную марку.

Среди производителей устройств и картриджей доминируют три китайские компании – Smoore (Vaporesso), VapeOnly (Elf Bar) и Woody Vapes (Voopoo).

Рынок жидкостей характеризуется другой структурой – здесь доминирует один крупный игрок Chaser Lab, а также активно работают многочисленные локальные производители, среди которых Octolab, Liquid Lab и Flavorlab.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял, что из-за теневого рынка электронных сигарет государство ежегодно теряет около 5 млрд грн налоговых поступлений.