500% пошлины для друзей Кремля: в США назвали условие введения жестких санкций

Сенат США подготовил законопроект о 500% пошлинах для стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, с целью изолировать РФ и остановить ее военную машину. Если Россия не предоставит реального плана мира в ближайшие дни, Соединенные Штаты обещают решительные экономические действия.

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Такое совместное заявление опубликовано на сайте сенатора-демократа Ричадра Блюменталя. Он и сенатор Линдси Грэм (республиканец) объявили, что их законопроект о новых санкциях против России уже получил поддержку 81 сенатора - убедительное большинство, которое свидетельствует о широком двухпартийном согласии в вопросе изоляции России.

Центральным элементом законодательной инициативы является введение 500% пошлин на импорт товаров из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, включая нефть, газ, уран и другие критически важные продукты. Такой безпрецендетный уровень тарифов имеет не только экономическое влияние, но и серьезное политическое послание, что сотрудничество с агрессором будет иметь высокую цену.

Законопроект особенно обращает внимание на действия Китая, который по словам авторов обеспечивает выживание военной машины Путина путем закупки дешевой нефти через теневой флот. По мнению сенаторов, если лишить Россию этого критического финансового потока, ее возможности продолжать войну резко уменьшатся.

Санкции имеют как первичный, так и вторичный характер, ведь они направлены не только на саму Россию, но и на третьи страны, которые помогают обходить ограничения или продолжают экономическое взаимодействие. Этот принцип коллективной ответственности уже неоднократно применялся в политике США в отношении Ирана, Северной Кореи и других нарушителей международного рынка.

Сенаторы также отметили, что дают России несколько дней на предоставление официального перечня условий для прекращения огня. Если в документе не будет четкого сигнала о готовности к настоящим мирным переговорам, Конгресс примет "решительные действия". В то же время они критически оценили заявление Трампа после разговора с Путиным, который сообщил европейским лидерам о согласии России на переговоры, но без всякой конкретики относительно мира или санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, они охватили энергетику, экспорт нефти, нарушение прав человека и использование химического оружия. В рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине о новых ограничениях объявила и Великобритания.

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