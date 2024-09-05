Украинцы, несмотря на "блэкауты", стали активнее покупать электромобили: какие причины

Август 2024 стал рекордным для украинского рынка электромобилей, где продажи выросли на 35% по сравнению с июлем и на 68,5% по сравнению с прошлым годом. Основными факторами этого роста стали возможное введение налога на регистрацию, повышение цен на горючее и снижение стоимости электрокаров.

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Об этом пишет Институт исследования авторынка. По аналитическим данным, значительную часть электромобилей, проданных в августе, составляют импортированные автомобили с пробегом.

Их доля в общем объеме продаж достигла 58,3%, что в количественном измерении составляет 5499 автомобилей. Это также рекорд для украинского рынка, ведь в рамках одного месяца больше подержанных "электричек" еще не прибывало в страну.

Второй по величине подсегмент – это внутренняя перепродажа электромобилей. Они составляют 28,9% от общего количества проданных автомобилей, что соответствует 2724 единицам. Новые электрокары занимают наименьшую долю рынка – 12,8%, что в количественном измерении составляет 1209 проданных автомобилей.

Однако, даже это рекорд для украинского рынка новых электромобилей. Если проанализировать изменения по разным подсегментам рынка электромобилей, то результаты впечатляют:

импорт подержанных электромобилей показал рост на 44% по сравнению с июлем и на 75% по сравнению с августом прошлого года;

показал рост на 44% по сравнению с июлем и на 75% по сравнению с августом прошлого года; внутренние перепродажи выросли на 24% по сравнению с июлем и на 55% из года в год;

выросли на 24% по сравнению с июлем и на 55% из года в год; импорт новых электромобилей увеличился на 22% в месячном исчислении и на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти цифры демонстрируют значительный рост рынка на все трудности, в частности проблемы с энергоснабжением. По мнению экспертов Института исследований авторынка, столь высокие показатели указывают на то, что интерес к электромобилям среди украинцев продолжает расти.

Факторы роста спроса на электромобили

Рост спроса на электромобили объясняется несколькими ключевыми факторами:

вероятность введения налога на первую регистрацию;

В августе активно обсуждалась возможность введения 15% налога на первую регистрацию автомобилей, включая электромобили. Это вызвало повышенный спрос на рынке, поскольку многие покупатели решили приобрести автомобиль к возможному удорожанию. По данным экспертов, не менее трети покупателей ускорили свои покупки именно из-за этого фактора.

повышение акцизов на горючее;

Ожидаемый в сентябре рост стоимости бензина и дизельного горючего также стал катализатором для перехода на электромобили. По оценкам аналитиков, цена на бензин и дизельное топливо может увеличиться на 2 грн/л, а стоимость газовой смеси – на 5-6 грн/л. Это подталкивает украинцев к выбору более экономных и дешевых в эксплуатации электрокаров.

снижение цен на электромобили.

На рынке также наблюдалось заметное снижение средних цен на электромобили, что сделало их более доступными для более широкого круга покупателей. Это также явилось важным фактором роста продаж.

Влияние энергетического кризиса на спрос

Несмотря на положительную динамику, есть и оборотная сторона медали. Проблемы с энергоснабжением в Украине, в частности, частые отключения электроэнергии, также влияют на рынок электромобилей. Хотя электрокары остаются экономически выгодными, в условиях длительных блекаутов они могут превратиться в "недвижимость", поскольку заряжать их становится труднее. В то же время, это не остановило многих покупателей от приобретения электрокаров, ведь они рассматривают их как долгосрочную инвестицию.

Несмотря на рекордные показатели августа эксперты предупреждают, что в сентябре и октябре может наблюдаться определенное снижение продаж. Часть покупателей уже совершила свои покупки в августе из-за угрозы введения налога, что снизит спрос в последующие месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле 2024 года рынок новых автомобилей в Украине вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, причем больше зарегистрировано автомобилей марок Toyota, BMW и Renault. Однако возможное введение 15% военного сбора на первую регистрацию авто может существенно снизить продажи новых автомобилей и увеличить спрос на подержанные авто.

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