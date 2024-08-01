Украинцы активно покупают новые авто: какие марки пользуются большим спросом

В июле 2024 года рынок новых автомобилей в Украине вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, причем наиболее зарегистрировано автомобилей марок Toyota, BMW и Renault. Однако возможно введение 15% военного сбора на первую регистрацию авто может существенно снизить продажи новых автомобилей и увеличить спрос на подержанные авто.

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Об этом сообщает Укравтопром. В течение июля было зарегистрировано около 6,4 тысячи новых легковых автомобилей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост потребительской активности на авторынке по сравнению с июнем 2024 года составил 24%. Это свидетельствует о повышенном интересе украинцев к новым автомобилям в июле, который стал вторым активным месяцем после марта этого года.

Лидеры рынка новых автомобилей

Лидером на рынке новых авто остается японская марка Toyota. В июле украинский автопарк пополнили 1024 новых авто этой марки. Вторым по популярности брендом, как и в июне, остается BMW с 628 новыми регистрациями.

Третье место занимает Renault, с результатом 587 зарегистрированных авто. Также в топ-5 брендов июля вошли:

Skoda – 378 авто;

378 авто; Volkswagen – 334 авто.

Бестселлером месяца снова стал Renault Duster, нашедший 541 нового владельца. Этот автомобиль продолжает пользоваться популярностью среди украинских покупателей благодаря своим техническим характеристикам и надежности.

С начала года в Украине было зарегистрировано более 39,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это свидетельствует о стабильном росте рынка новых автомобилей в Украине, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Воздействие возможного повышения налогов

Однако рынок новых автомобилей может столкнуться с существенными изменениями в связи с возможным введением 15% военного сбора во время первой регистрации автомобилей. По словам директора дилерской сети "Автотрейдинг Атолл Групп" Галины Шипуловой, это увеличит расходы покупателей на 180-280 тысяч гривен. Такое повышение может привести к понижению продаж новых авто на 30-50%, что подтверждают прогнозы многих экспертов.

На сегодняшний день, при покупке автомобиля среднего класса украинцы платят от 30 до 80 тысяч гривен налогов и сборов при регистрации. В случае принятия правительственного законопроекта №11416 эта сумма вырастет до 180-280 тысяч гривен, что существенно повлияет на доступность новых авто для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство внутренних дел начнет выдавать украинцам водительские удостоверения нового образца. Они будут лучше защищены от подделки. Документы старого образца можно менять только по желанию – они останутся действительными до конца их действия.

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