ЕБРР может присоединиться к ускорению строительства 'зеленой' энергетики в Украине

Украина нуждается в создании специального страхового фонда для инвесторов в "зеленую" энергетику, что ускорит строительство "зеленых" электростанций и повысит устойчивость энергосистемы.

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Об этом заявила старшая банкирша департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина во время конференции ReBuild Ukraine в Варшаве.

"Мы поддерживаем концепцию Фонда, поскольку он может стать ключевым драйвером жизнеспособности будущих инвестиций, направленных на повышение устойчивости украинской энергетической системы и ускорение развертывания проектов по возобновляемой энергетике в Украине", - сказала Еремина.

Вместе с тем Александр Мельник, член правления Европейско-Украинского энергетического агентства, партнер GOLAW, пояснил, что речь идет о создании Фонда страхования коммерческих рисков, который будет обеспечивать инвесторам предсказуемость в возвращении инвестиций.

По словам Мельника, именно международные финансовые организации могут способствовать развитию новых "зеленых" энергетических мощностей в Украине путем поддержки идеи создания и работы Фонда гарантирования коммерческих рисков.

"Созданный международными финансовыми организациями такой Фонд обезопасит частные (инвестиции. – Ред.) ВИЭ от колебаний на рынке электроэнергии, гарантируя минимальную цену на электроэнергию", – подчеркнул Мельник.

Ранее представители инвесторов сообщали, что в Украине идет подготовка к созданию фонда, который будут финансировать международные финансовые организации, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики. Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия "зеленой" энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период, что страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.