ДТЭК заблокировал многомиллионную сделку "Газпрома" по продаже газовых активов

Группа ДТЭК Рината Ахметова добилась ареста зарубежных активов российского монополиста "Газпрома", что усложнило потенциальную продажу им 50% акций нидерландской компании Wintershall Noordzee.

Как сообщает издание NV со ссылкой на российские медиа, "Газпром" нашел потенциального покупателя в лице нидерландской Mazarine Energy, стороны подписали два меморандума о взаимопонимании 20 марта и 20 августа 2025 года. Однако арест, наложенный Гаагским судом на структуру "Газпрома" по требованию ДТЭК, препятствует завершению сделки.

"ДТЭК добилась ареста половины акций Wintershall Noordzee для обеспечения своих требований к России по делу о национализации Крымэнерго", – говорится в публикации. До аннексии Крыма Россией структура Ахметова владела 57,49% Крымэнерго, поставлявшей электроэнергию в регион.

Постоянная палата Третейского суда в Гааге в ноябре 2023 года обязала Россию выплатить ДТЭК убытки в размере $207,8 млн и проценты. В декабре того же года Окружной суд Гааги разрешил компании исполнить арбитражное решение против РФ, однако в феврале 2024 года Россия обжаловала решение в Апелляционном суде Гааги, и исполнение арбитражного решения было приостановлено.

В июле 2025 года Окружной суд Гааги также арестовал долю "Газпром" интернешнл лимитед в Wintershall Noordzee для обеспечения требований ДТЭК. Wintershall Noordzee – совместное предприятие "Газпрома" и немецкой Wintershall Dea, что с 1965 года добывает газ в Северном море и управляет 11 морскими установками. Доля "Газпрома" была выставлена на продажу в марте 2024 года через электронную торговую площадку "Газпромбанка", однако сделка не была реализована.