ДТЭК работает над строительством новых ВЭС на 1150 МВт, – CEO компании

Компания ДТЭК работает над строительством новых ветроэлектростанций с общей мощностью в 1150 МВт.

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Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Forbes.

"Сейчас мы строим наземные ветровые станции мощностью 500 МВт – таких масштабов в Европе нет. Также готовим проект на Полтавщине мощностью 650 МВт", – рассказал он.

Тимченко пояснил, что "зеленая" энергетика полезна не только в контексте климата, а также с точки зрения энергетической безопасности.

"После атак на ТЭС мы видим, что солнечные и ветровые станции являются более устойчивыми к угрозам, поэтому их роль в энергобезопасности критически важна", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова инвестирует 450 миллионов евро в строительство Тилигульской ветроэлектростанции на Николаевщине.